UFC Paris: onde assistir e card completo do evento Moicano x Saint Denis

O brasileiro Renato Moicano encara o francês Benoit Saint Denis na luta principal do UFC Paris, que será realizado neste sábado (28), na Accor Arena.

O evento será transmitido pelo UOL Play via UFC Fight Pass — com planos a partir de R$ 24,90/mês. As três primeiras lutas também serão transmitidas pelo canal do UOL Esporte no YouTube.

O card preliminar começa às 13h (de Brasília), com o principal tendo início às 16h. Ao todo, são três representantes brasileiros no evento, todos no horário mais nobre. Joanderson Tubarão e Gabriel Miranda também estarão em ação.

Moicano volta a encabeçar um evento do UFC após cinco anos. Em 2019, ele foi derrotado por Chan Sung Jung em sua primeira luta principal. Atualmente, o lutador brasiliense de 35 anos vem de três vitórias seguidas.

Card principal

Peso leve (até 70,3 Kg): Renato Moicano x Benoit Saint Denis

x Benoit Saint Denis Peso médio (até 83,9 Kg): Nassourdine Imavov x Brendan Allen

Peso pena (até 65,7 Kg): William Gomis x Joanderson "Tubarão" Brito

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Jousset x Bryan Battle

Peso pena (até 65,7 Kg): Morgan Charriere x Gabriel Miranda

Peso leve (até 70,3 Kg): Fares Ziam x Matt Frevola

Card preliminar