Transmissão ao vivo de Palmeiras x Atlético-MG: veja onde assistir

Palmeiras e Atlético-MG medem forças hoje (28), às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras é o vice-líder com 53 pontos e quer colar no Botafogo. Já o Atlético-MG é o nono colocado com 36 pontos.

O Alviverde busca a quinta vitória seguida. A partida será em Campinas por conta do show de Eric Clapton no Allianz Parque, domingo.

O Galo avançou à semifinal da Libertadores no meio de semana. Os mineiros superaram o Fluminense com placar de 2 a 1 no agregado.

Palmeiras x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro