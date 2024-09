Time Arena BRB Mané Garrincha é campeão do Brasília Champions Legends 2024

O Brasília Champions Legends 2024 já tem seu campeão definido. O Time Arena BRB Mané Garrincha, formado pelo espanhol Tommy Robredo, o brasiliense Gilbert Klier Júnior e o colombiano Juan Cabal, venceu o Time Arena BRB Nilson Nelson, do espanhol Fernando Verdasco e dos brasileiros João Menezes e Marcelo Demoliner, e conquistou o título do torneio-exibição internacional, disputado na sexta-feira (27) e sábado (28), no estacionamento da Arena BRB Nilson Nelson, na capital federal.

Depois de sair em desvantagem no primeiro dia de competição, com apenas uma vitória, o Time Arena BRB Mané Garrincha garantiu não só a reabilitação como o título. O confronto terminou empatado, com três vitórias para cada time, mas Robredo, Klier e Cabal levaram a melhor no critério de desempate (saldo de sets).

No primeiro jogo do dia, Klier fez as honras da casa e venceu João Menezes, por 4/0 e 4/2, empatando o confronto. "É sempre muito bom ter a oportunidade de jogar em casa, ainda mais em um torneio como esse, que reúne essas grandes estrelas. Ganhar o título é ainda melhor", disse o brasiliense.

Em seguida, foi a vez do espanhol Robredo, ex-número 5 do mundo, anotar sua primeira vitória, por 4/3(2) e 4/1, no torneio e a sétima contra o também espanhol Verdasco, ex-número 7, em 12 partidas. "Estou muito feliz em poder estar aqui no Brasil, um país que eu gosto tanto e participando desse torneio. Estou um pouco enferrujado, mas foi bom poder jogar com os meus amigos de circuito", afirmou Robredo.

O Time Nilson Nelson ainda foi buscar a terceira vitória nas duplas, com Verdasco e Demoliner vencendo Robredo e Cabal, por duplo 4/3(3). Mas, mesmo com a vitória, o time adversário assegurou o título.

João Menezes é homenageado no Brasília Champions

Antes do primeiro jogo do dia, a Federação Brasiliense de Tênis e a organização do torneio prestaram uma homenagem e entregaram uma placa a João Menezes, que se despediu oficialmente das quadras, neste sábado, aos 27 anos.

Campeão do Pan-Americano de Lima, no Peru, em 2019, e com participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2021, o mineiro não conseguiu se recuperar de uma fratura por estresse na tíbia sofrida em março passado. "Fiz tudo o que podia, mas meu corpo não reagiu. Tenho limitações e não consigo mais jogar com intensidade no tênis profissional", disse ele, que contou com a presença em quadra da família e da namorada na homenagem.

Time Arena BRB Mané Garrincha - Tommy Robredo, Gilbert Klier Jr. e Juan Cabal

Time Arena BRB Nilson Nelson - Fernando Verdasco, João Menezes e Marcelo Demoliner

Resultados de sexta-feira - 27/09:

João Menezes (BRA) d. Tommy Robredo - 3/4(4), 4/0 e 4/3(5)

Gilbert Klier Jr. (BRA) d. Fernando Verdasco (ESP) - 4/3(4) e 4/0

João Menezes (BRA)/Marcelo Demoliner (BRA) d. Gilbert Klier Jr. (BRA)/Juan Cabal (COL) - 4/2 e 4/2

Resultados de sábado - 28/09:

Gilbert Klier Jr. (BRA) d. João Menezes (BRA) - 4/0 e 4/2

Tommy Robredo (ESP) d. Fernando Verdasco (ESP) - 4/3(2) e 4/1

Fernando Verdasco (ESP)/Marcelo Demoliner (BRA) d. Tommy Robredo (ESP)/Juan Cabal (COL) - 4/3(3) e 4/3(3)