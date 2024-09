Sub-15 do Palmeiras vence Ituano no jogo de ida e abre vantagem nas quartas de final do Paulistão

Na manhã deste sábado, o sub-15 do Palmeiras largou em vantagem nas quartas de final do Campeonato Paulista da categoria. No jogo de ida, o Verdão venceu o Ituano por 2 a 0 fora de casa. Gustavo Froldi e Thauan anotaram os gols das Crias da Academia.

O time palestrino entrou em campo com a seguinte escalação: Lucca; Matheus Gomes, Guilherme Lira, Claudio e Thiago; Felipe, Ruan Yago e Thauan; Isaac Nicolas, Erick Kauã e Eduardo.

Com o resultado, o Alviverde tem a vantagem do empate e pode perder o duelo de volta por até um gol de diferença. O Ituano, por sua vez, precisa vencer por 2 a 0 se quiser, ao menos, levar a decisão da vaga para os pênaltis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

A partida de volta entre Palmeiras e Ituano acontece no próximo sábado (05), às 09h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

As Crias da Academia disputaram 23 jogos pelo pelo Paulista Sub-15, somando 20 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A equipe ainda marcou 94 gols marcados e sofreu apenas 12 - o artilheiro do time no Estadual é Ruan Yago, com 12 tentos.

O sub-15 do Palmeiras vai em busca do quinto título consecutivo do Paulista. No ano passado, o Verdão conquistou a taça em cima do Corinthians, batendo o rival com placar agregado de 3 a 2. Ao todo, a categoria acumula 11 taças do torneio.