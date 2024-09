Sem Mbappé e com Camavinga, Real Madrid divulga relacionados para derby contra o Atlético de Madrid

Na manhã deste sábado, o técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista dos 20 jogadores do Real Madrid relacionados para o Derby de Madrid. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), no Cívitas Metropolitano, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

O principal fator que chama a atenção na convocatória do Real Madrid é a ausência de Mbappé. O francês sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda na vitória sobre o Alavés, na última terça-feira, e segue em recuperação no departamento médico do clube.

Dessa forma, o brasileiro Endrick, ex-Palmeiras, deve ganhar uma chance como centroavante titular do Real Madrid no Derby. Assim, o ataque merengue deve ser composto por um trio brasileiro, formado por Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick.

Para o Derby madrilenho, Ancelotti também não terá disponíveis o zagueiro Alaba e os meio-campistas Dani Ceballos e Brahim Díaz. Os três também tratam de suas respectivas lesões e continuam entregues ao DM da equipe.

Por outro lado, o time madridista poderá contar com o retorno de um jogador importante diante do Atlético de Madrid: o meio-campista Eduardo Camavinga, que está incluído na lista. O francês está recuperado de um entorse no ligamento lateral interno do joelho esquerdo que o tirou dos gramados por dois meses, e estará à disposição de Ancelotti neste domingo.

Além disso, também ganha certo destaque a convocatória de Jacobo Ramón, jovem zagueiro de 19 anos. O defensor já havia sido chamado para o duelo contra o Alavés, na última rodada, e volta a estar entre os 20 escolhidos por Ancelotti.

O Real Madrid é o atual segundo colocado de La Liga, com 17 pontos, ficando quatro atrás do líder Barcelona, que tem 21. Do outro lado, o Atlético de Madrid ocupa a terceira posição, com 15 pontos.

Veja os relacionados do Real Madrid para o Derby:

Goleiros: Courtois, Lunin e Fran González

Courtois, Lunin e Fran González Laterais: Carvajal, Lucas Vazquez, Fran García e Mendy

Carvajal, Lucas Vazquez, Fran García e Mendy Zagueiros: Rudiger, Éder Militão, Vallejo e Jacobo Ramón

Rudiger, Éder Militão, Vallejo e Jacobo Ramón Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Modric, Valverde, Tchouameni e Arda Guler

Bellingham, Camavinga, Modric, Valverde, Tchouameni e Arda Guler Atacantes: Vini Jr., Endrick e Rodrygo