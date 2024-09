Seleção Brasileira de futsal fecha preparação para encarar o Marrocos nas quartas da Copa do Mundo

Neste sábado, o elenco da Seleção Brasileira de futsal finalizou a preparação para enfrentar o Marrocos no confronto das quartas de final da Copa do Mundo da modalidade. A bola rola neste domingo, às 9h30 (de Brasília), no Complexo Esportivo Universal de Bukahra, no Uzbequistão.

Brasil e Marrocos fazem uma reedição das quartas de final da Copa do Mundo de Futsal de 2021, na Lituânia. Na ocasião, a Canarinho saiu vitoriosa ao ganhar por 1 a 0. Depois, as seleções voltaram a se encontrar em quatro amistosos, com duas vitórias brasileiras, um empate e um triunfo marroquino.

Técnico da Seleção Brasileira de futsal, Marquinhos Xavier projetou o confronto diante do Marrocos e acredita que será um duelo muito equilibrado.

"São duas equipes que gostam muito de jogar com posse de bola. Marrocos é muito forte nisso, joga sempre propondo um jogo ofensivo. É um adversário já conhecido do Brasil. Os confrontos demonstram um equilíbrio muito grande nas partidas", afirmou o treinador.

O Brasil avançou às quartas de final da Copa do Mundo com uma campanha irretocável. Aplicou três goleadas na fase de grupos sobre Cuba, Croácia e Tailândia, e nas oitavas de final atropelou a Costa Rica, vencendo por 5 a 0. Pentacampeã, a Canarinho vai em busca do hexacampeonato.

Do outro lado, o Marrocos avançou ao mata-mata com a segunda melhor campanha do Grupo E e, nas quartas de final, venceu o Irã por 4 a 3. Mesmo com a oscilação marroquina, Marquinhos Xavier disse que sairá classificada a seleção que tiver o melhor equilíbrio emocional.

"São caminhos diferentes, o Brasil muito mais sólido, talvez equilibrado, provando que defender te ajuda a atacar melhor. Marrocos passa por algumas dificuldades também ao longo dessa trajetória. Tem um jogo muito complicado e desgastante nas oitavas de final contra o Irã. Viveu fortes emoções, mas isso também ajuda a calibrar, ajuda você a se preparar. Quem tiver mais equilíbrio emocional, quem tiver mais o jogo na mente vai entender as pistas que o jogo vai dar e aproveitar melhor tudo isso", apontou.

Duas das favoritas ao título já foram eliminadas do Mundial. Portugal e Espanha deram adeus ao torneio ao serem eliminadas por Cazaquistão e Venezuela, respectivamente. Em função disso, o técnico brasileiro rechaçou qualquer favoritismo da Amarelinha no duelo contra o Marrocos.

"O retrospecto é importante e ajuda a contar uma história, mas na quadra tudo fica pra trás. É preciso repetir o esforço, repetir a dedicação, eu acho que nenhum dos favoritos que caiu também entrou pensando que era favorito, é o equilíbrio, equilíbrio técnico. É uma Copa do Mundo já prevista, antes de iniciar, que seria a mais difícil", finalizou o treinador.

O vencedor do embate entre Brasil e Marrocos terá pela frente nas semifinais a seleção que sair vitoriosa do confronto entre Ucrânia e Venezuela.