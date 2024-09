São Paulo x Corinthians: veja informações e prováveis escalação do Majestoso pelo Brasileirão

Neste domingo, São Paulo e Corinthians disputam mais um Majestoso, desta vez, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 16h (de Brasília) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), já que o Morumbis receberá shows do cantor Bruno Mars.

Em 2024, as equipes estiveram frente a frente por duas vezes. Na primeira, pelo Paulistão, o Tricolor venceu o Timão por 2 a 1 e quebrou o tabu na Neo Química Arena. Depois, o empate por 2 a 2 prevaleceu, no primeiro turno do Brasileirão, também em Itaquera.

Após a eliminação na Libertadores, o São Paulo busca juntar os cacos diante do Corinthians. A equipe foi superada pelo Botafogo, por 5 a 4, nos pênaltis, na última quarta-feira, no Morumbis.

Para a partida, o São Paulo ganhou o desfalque de Michel Araújo, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial na região durante o treino. Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Alisson (cirurgia no tornozelo direito) e o lateral Patryck (fratura na clavícula direita) completam a lista de baixas certas.

Ferreirinha, por sua vez, avançou na recuperação de lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda, mas é dúvida. Rodrigo Nestor também não estará presente por acúmulo de cartões amarelos.



Distante da briga pelo título, o São Paulo mira uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2024. Com 44 pontos, o São Paulo está em quinto lugar. O Flamengo, primeiro time no G4, tem 45 unidades conquistadas.

Do outro lado, o Corinthians chega embalado depois da classificação à semifinal da Sul-Americana. O Timão venceu o Fortaleza por 3 a 0 no meio desta semana, na Neo Química Arena, e confirmou vaga na próxima fase da competição.

Já no Brasileirão, a situação ainda é delicada. A equipe de Ramón Díaz ganhou do Atlético-GO na rodada passada, por 3 a 0, em jogo que marcou a estreia de Memphis Depay pelo clube, mas segue na zona de rebaixamento da Série A. O time é o 17º colocado da tabela, com 28 pontos.

O Timão conta com retornos importantes para o Majestoso. Além do próprio Ramón, que voltará à beira do gramado após cumprir suspensão, o time terá de volta o zagueiro André Ramalho, que também estava suspenso na vitória de 3 a 0 sobre o Atlético-GO, na Neo Química Arena, na rodada passada.

Além disso, o treinador pode voltar a relacionar o volante Raniele. O jogador, que vinha desfalcando a equipe por um desconforto no adutor, novamente foi registrado trabalhando com bola no campo. Já Talles Magno, lesionado, segue entregue ao DM, ao lado de Maycon, Diego Palacios e Alex Santana.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO x CORINTHIANS

Local: Estádio do Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 29 de setembro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Rafael da Silva Alves (Fifa/RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz