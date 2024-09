São Paulo terá 'separação' de mais de um mês do MorumBis em meio à má fase

Antes visto como trunfo, o MorumBis se tornou palco de fracassos recentes do São Paulo na atual temporada e, em meio à pressão, estádio e time vão ficar distantes por mais de um mês.

De 'arma' à separação em fase ruim

O São Paulo vai ficar longe do MorumBis até o 12 de novembro, quando enfrenta o Athletico, pelo Brasileirão. Neste período, o estádio vai receber shows do cantor Bruno Mars.

O Tricolor vai ter dois jogos como mandante em Brasília — contra Corinthians e Vasco. O clássico com o Timão, inclusive, será neste domingo (29). A partida contra o time carioca será no dia 19 de outubro.

Os comandados de Zubeldía ainda vão ter três jogos como visitantes. Os duelos serão contra Cuiabá, Criciúma e Bahia.

A distância do MorumBis acontece no momento de maior turbulência na temporada. O São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Outrora fator positivo, o MorumBis acabou sendo o palco de dois fracassos nas últimas semanas. Contra o Atlético-MG, na Copa do Brasil, a derrota por 1 a 0 no jogo de ida foi preponderante, uma vez que o empate sem gols em Belo Horizonte classificou o Galo. Já na Libertadores, o Tricolor perdeu nos pênaltis para o Botafogo diante de sua torcida.

O MorumBis, antes, era uma 'arma' da equipe de Zubeldía. Com a atmosfera criada pela torcida e o time em alta, o estádio chegou a ver o São Paulo sofrer apenas uma derrota até engatar a sequência negativa recente sob o comando do argentino. O local foi palco apenas da derrota para o Cuiabá antes de ser o palco dos reveses para Atlético-MG e Internacional e a queda nos pênaltis para o Botafogo.

O retrospecto do São Paulo com Zubeldía no MorumBis continua positivo. Mesmo com os resultados ruins recentes, os números mostram 13 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Briga improvável pelo Brasileiro

O São Paulo tem apenas o Brasileirão para disputar nesta reta final de temporada. A equipe é a atual quinta colocada, com 44 pontos.

A briga pelo título é improvável no momento. Atual líder, o Botafogo soma 56 pontos, 12 a mais que o Tricolor. As duas equipes estão igualadas em número de jogos: 27 para cada.

O sonho mais realista no momento é uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. O Tricolor está apenas um ponto atrás do Flamengo, primeiro time dentro do G4 — os quatro primeiros garantem classificação para a fase de grupos da competição continental. Hoje, o São Paulo disputaria a fase preliminar do torneio.