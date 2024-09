São Paulo desembarca em Brasília para clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão

A delegação do São Paulo já está em Brasília, local em que disputará o clássico contra o Corinthians neste domingo, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão, na Arena Mané Garrincha. O desembarque do Tricolor na capital do Brasil ocorreu no fim da tarde deste sábado.

O Majestoso será disputado em Brasília pois o Morumbis, estádio da equipe comandada por Zubeldía, receberá uma série de shows do cantor Bruno Mars. O palco, portanto, não estará apto a receber o clássico.

Na chegada ao hotel, os jogadores do São Paulo foram carinhosamente recepcionados pelos torcedores presentes no local. Em vídeo divulgado pelo clube, é possível ver Lucas autografando a camisa de uma pequena torcedora.

O São Paulo fechou a preparação para o duelo contra seu rival na manhã deste sábado, com um treino no CT da Barra Funda. O embarque para Brasília ocorreu após o almoço.

Para o duelo diante do Corinthians, o São Paulo terá as ausências certas de Michel Araújo (lesão no ligamento colateral medial na região), Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Alisson (cirurgia no tornozelo direito), Patryck (fratura na clavícula direita) e Rodrigo Nestor (suspenso).

Assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.

Na partida contra o Corinthians, o São Paulo buscará um bom resultado após decepcionar seu torcedor nas últimas semanas. Na última quarta-feira, o Tricolor foi eliminado nas quartas de final da Libertadores dentro do Morumbis para o Botafogo. Além disso, a equipe também caiu nas quartas da Copa do Brasil para o Atlético-MG recentemente.

No Campeonato Brasileiro, única competição que resta na temporada, o São Paulo ocupa a quinta colocação, com 44 pontos conquistados.