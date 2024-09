Presidente do Vasco, Pedrinho reclama de benefício a Flamengo e Atlético-MG na Copa do Brasil

Seguindo os passos do Corinthians, o presidente do Vasco, Pedrinho, também expressou revolta com a decisão da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) de mudar as datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, adiando-os do dia 17 de outubro para 20 do mesmo mês. O dirigente considera que essa alteração beneficia Flamengo e Atlético-MG, em detrimento de Vasco e Corinthians.

Pedrinho destacou que recebeu uma consulta da CBF sobre a mudança e respondeu negativamente. O Flamengo solicitou a alteração devido à Data Fifa, considerando os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas no dia 15.

"A CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso, sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Athletico-PR", lembrou. "O adversário está sendo beneficiado", emendou.

Pedrinho deixou claro que, em sua opinião, não há justiça nesta tomada de decisão da CBF. "O outro ponto é o seguinte: só falta agora o adversário escolher o árbitro para o jogo. Para mim, a CBF perde completamente a credibilidade com essa decisão. Hoje o Atlético-MG e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. O Vasco está indignado", avisou.