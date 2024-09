Palmeiras vence Atlético-MG com dois gols de Veiga e cola no líder Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Palmeiras derrotou o Atlético-MG por 2 a 1 na noite deste sábado, no Brinco de Ouro, e chegou a assumir a liderança do Brasileiro de forma momentânea. O Botafogo, porém, empatou com o Grêmio e retomou a ponta da tabela.

Os comandados do técnico Abel Ferreira triunfaram com o brilho de Raphael Veiga. Ele foi o autor dos dois gols, em duas cobranças de pênaltis. Hulk, em bonita cobrança de falta, foi o autor do gol dos visitantes.

Colou na ponta. Com o resultado, o Alviverde chegou a 56 pontos, apenas um atrás do líder Botafogo, em também nesta noite empatou com o Grêmio e chegou a 57.

Atlético-MG estaciona na tabela. O Galo, por outro lado, permanece com 36 e vê a briga por vaga no primeiro pelotão do Brasileiro ficar mais complicada.

Atenção na Copa do Brasil. O Atlético-MG volta a campo no meio de semana, contra o Vasco, pelo jogo de ida da semifinal do torneio nacional.



Adversários da próxima rodada. O Palmeiras vai visitar o Red Bull Bragantino no sábado, às 16h30. O Atlético-MG recebe o Vitória no mesmo dia e horário, na Arena MRV.

Brinco de Ouro?

O Palmeiras mandou a partida no Brinco de Ouro, em Campinas, por conta do show de Eric Clapton, que será realizado no domingo no Allianz Parque. Como a Arena Barueri está em reformas, o estádio do Guarani surgiu como opção.

Ventania "participou" do jogo. O forte vento em Campinas chamou a atenção e levou um toque da natureza ao jogo. Em diversos lances, a ventania causou modificação na trajetória da bola.

"Jogar contra o Atlético-MG é difícil, sempre são bons jogos, e hoje está sendo mais por conta do vento. Dificulta algumas ações, especialmente porque a gente estava jogando contra o vento. Bati o pênalti mais forte por conta disso. Agora a favor do vento as coisas tendem a ser mais fáceis", disse Veiga, ao Premiere, na saída para o intervalo.

"O vento atrapalha, mas deveria ter atrapalhado mais o Palmeiras do que a gente, que jogamos a favor do vento. Vamos ver o que conseguimos fazer nesse segundo tempo. Fomos mal no primeiro, vamos ver o que conseguimos contra o vento", apontou Scarpa, ao Premiere, após o primeiro tempo.

Como foi o jogo

Palmeiras conseguiu ditar o ritmo do primeiro tempo. A equipe alviverde teve atuação sólida e foi superior ao adversário. A equipe criou boas tramas e teve oportunidades de gols, as mais claras com Fláco Lopez. Everson apareceu bem e fez, ao menos, três defesas importantes para evitar a abertura de placar. Nos acréscimos, porém, o Palmeiras foi às redes em cobrança de pênalti de Veiga.

Atlético-MG demonstrou dificuldades de ficar com a bola. O Galo teve mudanças no time — Deyverson entrou na vaga do poupado Paulinho, por exemplo, —, e o time não conseguiu encaixar. O setor ofensivo teve uma proposta diferente da habitual, mas Hulk e Deyverson não indicaram entrosamento suficiente ainda.

Jogou a chuteira. O Atlético-MG mostrou melhoras após o intervalo, mas ainda não conseguia criar chances claras. Mudança foram feitas e Gustavo Scarpa foi substituído aos 15 minutos do 2º tempo, para a entrada do lateral Guilherme Arana. O meia não gostou de ter de sair da partida e não escondeu a insatisfação. Aos chegar ao banco de reservas, ele jogou a chuteira no chão.

Hulk balança a rede em cobrança de falta. Diante da ausência de oportunidades frente a frente com o gol, o empate do Galo chegou em cobrança de falta de Hulk, aos 21 minutos.

Palmeiras muda e consegue a vitória. O Galo melhorou na partida e até teve um pouco mais de volume ofensivo em certo momento. Abel Ferreira colocou jogadores ofensivos em campo, como Lázaro, Rony e Dudu. O Alviverde "empurrou" o adversário e, em um dos lances, Dudu foi derrubado na área. Na cobrança, Veiga novamente levou a melhor e fez o segundo dele no jogo.

Lances importantes

Anulado. Aos 7 minutos do 1º tempo, Veiga cobrou escanteio e Murilo empurrou para a rede. A arbitragem, porém, apontou falta de Fabinho em Everson no lance, e indicou que o gol não valeu.

Defendeu. Aos 19 minutos do 1º tempo, Flaco López ficou cara a cara com Everson e tentou uma cavadinha, mas o goleiro conseguiu defender.

Pegou de novo. Aos 34 minutos do 1º tempo, Flaco López recebeu assistência de Felipe Anderson e finalizou da entrada da área, no alto. Everson fez boa defesa

1x0. Aos 43 minutos do 1º tempo, Palmeiras cobrou escanteio de forma ensaiada. Maurício recebeu na área e saiu cara a cara com Everton, mas foi puxado por Igor Gomes. Na cobrança de pênalti, minutos depois, Raphael Veiga abriu o placar.

Perigo. Aos 51 minutos do 1º tempo, Junior Alonso subiu, cabeceou e a bola passou perto do gol do Palmeiras.

Para fora. Aos 2 minutos do 2º tempo, Rubens salvou a bola e cruzou. Hulk chegou "inteiro" na bola, mas pegou mal e mandou para fora.

1x1. Aos 21 minutos do 2º tempo, Hulk cobrou falta por cima da barreira e empatou o duelo no Brinco de Ouro.

2x1. Aos 40 minutos do 2º tempo, Dudu foi derrubado por Rubens na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Veiga marcou.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 ATLÉTICO-MG

Competição: Campeonato Brasileiro

Data e hora: 28 de setembro de 2024, às 18h30

Local: Brinco de Ouro, Campinas (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA/ RJ)

Assistentes:Bruno Raphael Pires (FIFA/ GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Fabinho, Murilo (PAL); Rubens, Igor Gomes (ATM)

Cartões vermelhos:

Gols: Raphael Veiga, do Palmeiras, aos 46'/1T; Hulk, do Atlético-MG, aos 21'/2ºT; Raphael Veiga, do Palmeiras, aos 40'/2ºT

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Fabinho (Dudu), Aníbal Moreno e Maurício (Lázaro); Raphael Veiga (Gabriel Menino), Felipe Anderson (Rony) e Flaco López (Vitor Reis). Técnico: Abel Ferreira

Atlético-MG: Everson; Fuchs, Battaglia, Alonso e Rubens (Alan Kardec); Franco, Fausto e Igor Gomes (Cadu); Scarpa (Guilherme Arana), Hulk e Deyverson (Vargas). Técnico: Leandro Ávila (auxiliar de Milito, suspenso)