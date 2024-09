Palmeiras vence o Atlético-MG com dois gols de pênalti e pode assumir a liderança do Brasileirão

Na noite deste sábado, o Palmeiras venceu o Atlético-MG, por 2 a 1, em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Raphael Veiga, de pênalti, marcou os dois gols palmeirenses, enquanto Hulk fez o do Galo, de falta.

Com este resultado, o Verdão assume, provisoriamente, a liderança do Brasileiro, com 56 pontos, empatado com o Botafogo, que duela com o Grêmio, ainda neste sábado, às 21 horas. O Atlético-MG segue com 36, em nono lugar.

O Palmeiras retorna a campo no próximo sábado, dia 5 de outubro, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O Atlético-MG duela com o Vitória, na Arena MRV, no mesmo dia. Antes, porém, o time mineiro enfrenta o Vasco, na quarta-feira, em jogo de ida da semi da Copa do Brasil.

O jogo

O Palmeiras tomou um susto nos primeiros cinco segundos de jogo. A bola foi recuada para Weverton, o goleiro ia saindo com ela, mas Deyverson fez pressão e acabou chutando a mão do goleiro, que caiu no chão. O camisa 21 recebeu atendimento e deixou o jogo paralisado por cerca de cinco minutos. Pouco depois da retomada da partida, o Verdão chegou a abrir o placar, aos sete. Raphael Veiga cobrou escanteio na área, Murilo completou na segunda trave, mas o árbitro anulou o tento por falta de Fabinho em Everson.

Do outro lado, o Atlético-MG também chegava com perigo. Giay cruzou a bola na área, a bola bateu em e os atletas palmeirenses ficaram pedindo pênalti, mas nada foi marcado. Aos 18, o Palmeiras quase abriu o placar com Flaco López. O argentino se livrou da marcação e bateu por cima do goleiro, que fez a defesa. Na sequência do lance, Fabinho arriscou da entrada da área, mas a bola foi fraca e Everson defendeu.

Pouco depois o Galo respondeu com um cruzamento fechado de Rubens, mas Weverton saiu bem e defendeu. Aos 33, o Verdão obrigou Everson a fazer grande defesa. Felipe Anderson enfiou boa bola para Flaco López, que saiu na cara do goleiro, finalizou e o viu espalmar por cima do gol. O Galo respondeu com Fausto Vera, que também parou no goleiro palmeirense. O Palmeiras respondeu, e Flaco López tentou de longe e quase pegou Everson de surpresa, mas o arqueiro do Galo se esticou e mandou para escanteio.

Aos 43 minutos, o árbitro marcou um pênalti para o Palmeiras depois de ver uma falta de Igor Gomes e Mauricio, que chutou em cima de Everson. Na cobrança, Raphael Veiga converteu e colocou o Verdão na frente. Nos acréscimos, Junior Alonso cabeceou com perigo, mas por cima do travessão.

O Atlético-MG voltou para o segundo tempo tentando buscar o empate logo de casa. No primeiro lance, Rubens cruzou na área, mas Hulk pegou mal e mandou para fora. Aos quatro, Raphael Veiga cabeceou firme após cruzamento de Gustavo Gómez. O Atlético-MG chegou ao empate aos 22 minutos. Hulk cobrou falta sofrida por Deyverson, por cima da barreira, e estufou a rede de Weverton. Minutos depois, Felipe Anderson tabelou com Flaco, saiu em boa condição, mas acabou chutando muito por cima.

Com 30 minutos no relógio, Raphael Veiga cobrou falta pela esquerda, Rony desviou de cabeça, a bola bateu na defesa mineira e saiu pela linha de fundo. Sete minutos depois, o Atlético-MG saiu em contra-ataque e Fasto Vera soltou uma bomba ao gol de Weverton, que defendeu. A resposta palmeirense foi rápida, Dudu recebeu na direita, avançou na área, foi derrubado por Rubens, e o árbitro marcou mais uma penalidade. Veiga, novamente na cobrança, marcou e voltou a colocar o Verdão em vantagem, aos 41.

Nos acréscimos, Dudu fez mais uma boa jogada, invadiu a área, bateu cruzado e Everson defendeu.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 2 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)



Data: 28 de setembro de 2024 (sábado)



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Fabinho, Murilo (Palmeiras); Rubens, Igor Gomes (Atlético-MG)

GOLS



Palmeiras: Raphael Veiga (aos 45 minutos do 1°T e aos 41 minutos do 2°T)



Atlético-MG: Hulk (aos 22 minutos do 2°T)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho (Dudu) e Mauricio (Lázaro), Raphael Veiga (Gabriel Menino), Felipe Anderson (Rony) e Flaco López (Vitor Reis).



Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-MG: Everson; Bruno Fuchs, Battaglia, Alonso e Rubens (Alan Kardec); Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomes (Cadu) e Gustavo Scarpa (Guilherme Arana); Hulk e Deyverson (Vargas).



Técnico: Leandro Ávila (auxiliar)