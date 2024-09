Onde vai passar Botafogo x Grêmio? Como assistir ao vivo com imagens

Botafogo e Grêmio entram em campo hoje (28), às 21h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo é o líder da competição, com 56 pontos. Já o Grêmio é o 14º colocado, com 31 pontos, e quer se afastar da zona do rebaixamento.

O Glorioso chega embalado pela classificação à semifinal da Libertadores diante do São Paulo. A equipe carioca empatou em 1 a 1 e garantiu a passagem nos pênaltis no meio de semana.

O Tricolor tenta retomar o caminho das vitórias. No meio de semana, a equipe de Renato Gaúcho perdeu para o Criciúma em jogo remarcado da 5ª rodada do Brasileirão.

Botafogo x Grêmio -- Campeonato Brasileiro