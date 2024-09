Veiga é o melhor do Palmeiras contra o Atlético-MG; veja notas Footstats

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Autor dos dois gols do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na noite deste sábado (28), pelo Brasileiro, Raphael Veiga foi o melhor do jogo na avaliação da plataforma Footstats. Ele teve nota 8,1.

No lado do Galo, o goleiro Everson foi o destaque, com 7.1. Hulk, que fez o gol dos mineiros na partida, ficou com 6.5.

Notas do Palmeiras

Weverton - 5,9

Giay - 5,8

Gustavo Gómez - 6,6

Murilo - 5,6

Caio Paulista - 6,3

Fabinho - 5,7

Aníbal Moreno - 6,7

Maurício - 6,5

Raphael Veiga - 8,1

Felipe Anderson - 5,9

Flaco López - 5,7

Dudu - 6,6

Lázaro - 5,9

Gabriel Menino - 5,9

Rony - 5,9

Vitor Reis - 5,8

Notas do Atlético-MG

Everson - 7,1

Fuchs - 6,1

Battaglia - 5,4

Alonso - 5,3

Rubens - 4,5

Alan Franco - 5,3

Fausto - 6,1

Igor Gomes - 4,8

Scarpa - 5,8

Hulk - 6,5

Deyverson - 5,7

Cadu - 5,7

Vargas - 5,8

Arana - 5,2

Alan Kardec - 6,0