Ederson comete pênalti, e City empata contra Newcastle no Inglês

A abertura da 6ª rodada do Campeonato Inglês teve um grande duelo entre Newcastle e Manchester City, marcado por muita igualdade entre as duas equipes, terminando com placar de 1 a 1.

O que aconteceu

Os gols da partida foram marcados em períodos diferentes: Gvardiol marcou para o City aos 34 do primeiro tempo, enquanto Gordon, de pênalti, igualou para os Magpies aos 12 da segunda etapa;

O resultado manteve o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês provisioriamente. Os citizens possuem 14 pontos, e esperam a definição da rodada para saber se permanecem no topo. Já o Newcastle é o 5º colocado, com 11 pontos.

Na próxima rodada, no sábado (5), o City recebe em casa o Fulham, às 11h (horário de Brasília), enquanto o Newcastle, também no sábado, enfrenta fora de casa o Everton, às 13h30.

No meio de semana, os times estarão em campo por competições diferentes. Pela Copa da Liga Inglesa, na próxima terça (1º) o Newcastle recebe o AFC Wimbledon, às 15h45 (horário de Brasília), pela segunda fase da competição. Enquanto isso, o Manchester City vai à campo pela Uefa Champions League em jogo diante do Slovan Brastilava, também na próxima terça (1º), mas às 16h.

Como foi o jogo

Desde o começo do jogo, mesmo sem seu principal jogador nos últimos meses, o meio-campísta espanhol Rodri, que deve ficar fora até o fim da temporada, o ritmo do duelo era favorável aos visitantes, que tinham a posse de bola e procuravam jogar dentro da área dos magpies, que arriscavam em contra-ataques.

Os comandados de Pep Guardiola mantinham a posse de bola, mas ainda que tivessem problemas com eventuais avanços da equipe treinada por Eddie Howe, controlavam o jogo, ainda que houvessem poucas chances de fato até o gol marcado por Gvardiol, que acabou sendo o diferencial das duas equipes no primeiro tempo.

Na segunda etapa, a tendência parecia se manter sob alguns aspectos, com os Citizens tendo problemas para criar mais chances, e os Magpies esperando formas de contra-atacar, que acabaram dando resultado quando Gordon fez o gol de empate, após sofrer um pênalti nascido de uma jogada de velocidade da equipe da casa.

Aos poucos, os comandados por Eddie Howe equilibravam o duelo diante dos seus visitantes, e começavam a contra-atacar com mais ímpeto, ainda que perdessem seus gols, feito que também ocorria com os comandados do técnico Pep Guardiola, que tentaram voltar à frente do marcador, mas não conseguiram furar novamente a defesa adversária.

Gols e destaques

Gvardiol abre o placar (0x1): Aos 34, após jogada de Grealish pelo lado esquerdo, com uma sequência de dribles, ele viu Gvardiol na ala esquerda, e tocou para o croata, que invadiu a área, driblou Burn e bateu cruzado no canto direito do goleiro Pope, para abrir o placar.

Joelinton arrisca: Aos 45, na melhor chance dos magpies na primeira etapa, após bate rebate na defesa, Joelinton acabou por ganhar a bola e finalizou com força, mas Ederson fez uma grande defesa.

Gordon empata (1x1): Bruno Guimarães lançou Gordon, que invadiu a área e tentou driblar Ederson em velocidade, mas o goleiro brasileiro derrubou o inglês dentro da área. Na cobrança, aos 12 minutos, o próprio Gordon bateu o pênalti e chutou no canto esquerdo, sem dar chances ao goleiro, que pulou no canto direito.

Longstaff tem grande chance: Somente aos 38, após jogada pelo lado esquerdo, Longstaff recebeu a bola dentro da área e chutou no gol de Ederson, mas a bola passou à direita da meta citizen.

Bernardo Silva arrisca: Aos 46, em jogada de grande troca de passes, a jogada terminou com uma finalização de Bernardo Silva, que tentou um voleio e bateu forte, mas Pope fez grande defesa.

Ficha técnica

Newcastle 1 x 1 Manchester City

Competição: 6ª rodada do Campeonato Inglês 2024-2025

Local: St. James' Park, em Newcastle (Inglaterra)

Árbitro: Jarreed Gillett

Assistentes: Darren Cann e Akil Howson

VAR: Stuart Attwell

Amarelos: Schar, Bruno Guimarães, Ederson, Kovacic, Grealish, Tonali, Rúben Dias

Vermelhos: -

Gols: Gvardiol (34/1º), Gordon (12/2º)

Newcastle: Pope; Trippier (Livramento), Schär, Burn, Hall; Bruno Guimarães, Tonali (Longstaff), Joelinton; Murphy, Gordon, Barnes (Willock). Técnico: Eddie Howe

Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol, Lewis (Savinho), Kovacic, Gundogan (Foden), Bernardo Silva, Grealish (Doku), Haaland. Técnico: Pep Guardiola