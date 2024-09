Monte Azul bate o União São João e vai à grande final da Copa Paulista

Está definido o primeiro finalista da Copa Paulista 2024. O Monte Azul venceu o União São João por 2 a 1 neste sábado, na Arena Fonte Luminosa, e se classificou à grande decisão da competição. Os gols dos mandantes foram marcados por Pingo e Vitinho, enquanto Luan diminuiu para o time de Araras.

O primeiro duelo entre as equipes, em Araras, terminou empatado em 0 a 0. Com a vitória do Monte Azul, a equipe celeste garantiu sua classificação. O outro finalista sairá do confronto entre Portuguesa e Votuporanguense, que jogam neste sábado, às 18h (de Brasília). A Lusa venceu a primeira partida por 1 a 0.

Os gols do jogo

O Monte Azul abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Após uma grande troca de passes, o volante Pingo recebeu dentro da área e chutou forte no canto esquerdo do goleiro do União São João.

Aos 39, o Monte Azul ampliou com Vitinho. O jogador fez bela jogada individual pelo lado direito, cortou para a esquerda, e bateu com categoria para marcar o segundo da equipe celeste.

Aos 45 minutos do segundo tempo, o União São João diminuiu o placar em uma cobrança de pênalti do atacante Luan, que teve passagens por Grêmio e Palmeiras. Porém, a pressão final feita pela equipe de Araras não surtiu efeito, e o Monte Azul venceu o duelo.