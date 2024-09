Matheus Lima vence os 400m com barreiras no Sul-Americano sub-23

O brasileiro Matheus Lima da Silva, semifinalista olímpico nos Jogos de Paris-2024, fez o previsto no 11º Campeonato Sul-Americano sub-23 de atletismo, no Estádio Luis Enrique Figueroa de Bucaramanga (Colômbia), neste sábado, e venceu os 400m com barreiras com superioridade, em 49s13, novo recorde sul-americano.

"Não estou muito contente com a minha marca hoje porque sei que poderia entregar mais. Mas é fim de temporada, e foi uma boa temporada a de 2024 e só tenho a agradecer a Deus, ao meu treinador Sanderlei Parrela e a minha família", disse Matheus.

A medalha de prata ficou com o colombiano Neider Daniel Abello e a de bronze com o chileno Ramon Fuenzalida.

Nascido em Fortaleza (Ceará) em 1 de junho de 2003, Matheus chama a atenção por sua rápida evolução e por suas boas marcas. Começou sua jornada no atletismo em um projeto social no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, em 2017 - treinava na avenida do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Passou pelo CRB, do Alagoas, mas desde 2023 é atleta do Pinheiros, em São Paulo, e treina com Sanderlei Parrela em Bragança Paulista.

Sanderlei, ídolo do atletismo, é detentor do recorde brasileiro nos 400m rasos, com a conquista da medalha de prata no Mundial de Sevilha-1999.

Em sua primeira participação nos Jogos Olímpicos, em Paris-2024 Matheus chegou até as semifinais da competição. Após a Olimpíada obteve índice para o Mundial de Atletismo de Tóquio-2025, no Silesia Kamila Skolimowska Memorial, em Chorzów, na Polônia, etapa da Diamond League (25/8), onde melhorou sua marca pessoal nos 400m com barreiras (48s12).

No salto em distância o Brasil foi ao pódio com Gabriel Luiz Boza e a medalha de ouro (7,93m) e Breno Barboza de Carvalho com a medalha de prata (7,78m). O equatoriano Kevin Castillo conquistou o bronze.

O Brasil fechou a terceira jornada do Sul-Americano sub-23 com 7 medalhas (2 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze). Confira:

Ouro



Matheus Lima (EC Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras - 49.13



Gabriel Boza (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - salto em distância - 7,93 m

Prata



Maria Eduarda Ferreira Barbosa (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - salto em altura - 1,78 m



Camille Cristina de Oliveira (EC Pinheiros -SP) - 400 m com barreiras - 1:00.08



Breno Barbosa de Carvalho (ASPM de Pindamonhangaba-SP)- salto em distância 7,55 m

Bronze



Arielly Monteiro Rodrigues (EC Pinheiros-SP) - salto em altura - 1,75 m



Camily Carolini dos Santos (IA Balneário Camboriú-SC)- 400 m com barreiras - 1:02.15