Manchester City cede empate ao Newcastle e vê liderança da Premier League ameaçada na rodada

Na manhã deste sábado, a sexta rodada da Premier League foi aberta. O Manchester City cedeu o empate em 1 a 1 para o Newcastle em duelo disputado no St. James Park. Gvardiol abriu o placar para a equipe visitante, enquanto Gordon deixou tudo igual para os donos da casa.

Com o resultado, o City vê a liderança do torneio ameaçada. O time de Pep Guardiola foi aos 14 pontos e, por enquanto, segue no topo. Contudo, Liverpool e Aston Villa, que têm 12 pontos e ainda não jogaram na rodada, podem ultrapassar o clube de Manchester. Do outro lado, o Newcastle chegou aos 11 pontos e fica, momentaneamente, na quinta colocação.

Agora, os dois clubes voltam a campo no mesmo dia por competições distintas. Nesta terça-feira, o City visita o Slovan Bratislava, às 16h (de Brasília), no estádio Tehelné Pole, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Newcastle terá pela frente o AFC Wimbledon também nesta terça, mas a partir das 15h45, no St. James Park, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

O jogo

A primeira oportunidade mais clara do jogo veio logo aos sete minutos, com Haaland. Gundogan fez bom lançamento para o centroavante, que acabou perdendo ângulo e, na finalização, entregou nas mãos do goleiro Nick Pope.

Aos 15 minutos, foi a vez do Newcastle ter sua primeira chance. Após cobrança de escanteio para dentro da área, Joelinton subiu mais alto que a zaga do City para cabecear, mas Ederson fez a defesa tranquila.

E foi aos 34 minutos que o placar foi aberto no St. James Park. Grealish fez grande jogada pelo lado esquerdo, driblou Trippier e foi até o fundo, cruzando rasteiro para Gvardiol. O croata cortou o zagueiro Burn e finalizou colocado no canto direito, marcando o primeiro gol do City no jogo.

Com 39 minutos no relógio, o City teve chance de ouro para ampliar a vantagem. Nick Pope saiu do gol para afastar e acabou tocando errado, dando nos pés de Gundogan. O meia tentou arriscar por cobertura já que o goleiro estava voltando para o gol, mas o arqueiro do Newcastle se recuperou bem e encaixou.

Foi já nos acréscimos que o Newcastle criou sua melhor oportunidade do primeiro tempo. Em bola alçada para dentro da área após cobrança de falta, Joelinton dominou, fez o giro e chutou forte, mas Ederson espalmou e fez grande defesa para salvar o City.

Após a volta do intervalo, o Newcastle começou pressionando o City - o que deu resultado. Bruno Guimarães enfiou linda bola para Gordon, que saiu cara a cara com Ederson. O jogador tentou driblar o goleiro, que acabou cometendo pênalti. Na cobrança, o camisa 10 dos donos da casa converteu, deixando tudo igual em 1 a 1.

Com 15 minutos, o Newcastle chegou com perigo novamente e por pouco não fez o segundo gol. Após enfiada para Barnes dentro da área, o camisa 11 apareceu quase na linha de fundo pelo lado direito e tentou a cavadinha, porém Ederson fez a defesa.

Aos 26 minutos, o City perdeu uma boa oportunidade de voltar a ficar à frente no placar. Em bola alçada para área, a zaga do Newcastle afastou mal. Haaland escorou para Foden, que chutou de primeira, mas parou em defesa de Nick Pope.

Com 35 minutos no relógio, o Newcastle teve tudo para virar o jogo, mas desperdiçou a oportunidade. Bruno Guimarães tocou para Willock do lado direito. O inglês cruzou rasteiro para dentro da área e encontrou Longstaff sozinho, mas o meio-campista pegou mal na bola e mandou para fora.

Aos 46 minutos, já nos acréscimos, Nick Pope fez uma grande defesa para salvar o Newcastle. Após sobra de bola dentro da grande área, Bernardo Silva bateu forte de primeira e o goleiro inglês espalmou para mandar para escanteio. Foi assim que Newcastle e Manchester City empataram em 1 a 1.