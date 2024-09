Lautaro decide, Inter de Milão bate Udinese e volta a vencer após duas rodadas no Italiano

A sexta rodada do Campeonato Italiano teve continuidade na manhã deste sábado. A Inter de Milão venceu a Udinese, por 3 a 2, no Bluenergy Stadium. Frattesi e Lautaro Martínez (2x) fizeram os gols da equipe visitante, enquanto Kabasele e Lorenzo Lucca descontaram para os donos da casa.

O resultado fez com que a Inter de Milão chegasse aos 11 pontos e igualasse a pontuação de Milan e da líder Torino, que ainda não jogou nesta rodada. A equipe de Simone Inzaghi ainda voltou a vencer após duas rodadas e assumiu o terceiro lugar. Do outro lado, a Udinese caiu para a quinta colocação, ficando com 10 pontos.

Os times, agora, retornam aos gramados por torneios diferentes. A Inter de Milão terá pela frente o Estrela Vermelha nesta terça-feira, na segunda rodada da Liga dos Campeões. A bola rola às 16h (de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Do outro lado, a Udinese só volta a jogar no próximo fim de semana, pela sétima rodada do Campeonato Italiano. A equipe encara o Lecce no sábado (05), no Bluenergy Stadium, a partir das 10h.

O jogo

A Inter de Milão abriu o placar com segundos de jogo no Bluenergy Stadium. Darmian enfiou linda bola para Davide Frattesi, que fez bem a movimentação e recebeu sozinho dentro da área. O camisa 16 finalizou rasteiro e anotou o primeiro gol da partida.

Aos 12 minutos, a Inter de Milão perdeu uma grande oportunidade de fazer o segundo gol. Após cruzamento de Dimarco vindo do lado esquerdo, Lautaro Martínez cabeceou sozinho dentro da área, mas viu a bola passar rente à trave direita e ir para fora.

E aos 25 minutos, a Inter de Milão criou mais uma grande chance para marcar. Em lançamento para dentro da área, Lautaro Martínez deu um toquinho para o meio e Frattesi chegou finalizando de primeira, porém mandou pela linha de fundo.

Aos 33 minutos, foi a vez da Udinese desperdiçar o que foi a sua melhor chance do jogo até o momento. Zemura apareceu pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Karlstrom chegou como elemento surpresa, se adiantou à marcação e chutou de primeira, mas a bola foi para fora, assustando Sommer.

Mas um minuto depois, a Udinese conseguiu deixar tudo igual. Zemura apareceu novamente e alçou bola para dentro da grande área. Kabasele subiu de cabeça e cabeceou colocado, superando o goleiro Sommer e deixando tudo igual em 1 a 1.

Já nos acréscimos da primeira etapa, a Inter de Milão voltou a ficar à frente no marcador. Dimarco caiu pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para dentro da área. Lautaro Martínez desviou e a bola acabou no fundo das redes: 2 a 1.

E assim como no início do jogo, a Inter de Milão começou forte mais uma vez e chegou ao terceiro gol. A zaga da Udinese falhou na marcação e Thuram ficou com ela após lançamento. O francês tocou para Lautaro, que bateu da entrada da grande área e guardou: 3 a 1.

Mas aos 38 minutos, a Udinese descontou novamente para 'colocar fogo' nesta reta final de partida. Lorenzo Lucca foi lançado em velocidade, ganhou da zaga da Inter de Milão, invadiu a grande área e bateu rasteiro, diminuindo a vantagem da Inter para apenas um gol.

Ainda nos minutos finais, a Inter de Milão teve um gol anulado. Mesmo assim, a equipe de Simone Inzaghi saiu vitoriosa por 3 a 2, fora de casa, sobre a Udinese.