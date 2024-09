Juventude x Red Bull Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Neste domingo, o Red Bull Bragantino visita o Juventude, às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será no Alfredo Jaconi, válido pela 28ª rodada.

Onde assistir: A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Red Bull Bragantino (@redbullbragantino)

As duas equipes estão com 32 pontos na classificação da Série A. O confronto é direto para se afastar da zona de rebaixamento.

O RB Bragantino decepciona na competição. A equipe paulista vem de empate em casa com o Inter em jogo adiado.

Os visitantes venceram apenas uma vez nos últimos jogos. Um novo triunfo vai fazer o Massa Bruta respirar na briga contra a degola.

Já os donos da casa tentam voltar ao rumo dos bons resultados. O Juventude aposta no fator casa para buscar mais um bom resultado. Na última vez em que atuou no Alfredo Jaconi, venceu do Fluminense de virada, por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE X RB BRAGANTINO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 29 de setembro de 2024, domingo



Hora: 11h (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha De Matos (BA) e Thiago Rosa De Oliveira (RJ)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Yan Souto (Abner), Lucas Freitas, Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê; Marcelinho, Edson Carioca (Mandaca) e Gilberto



Técnico: Jair Ventura

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado (Jadsom), Lucas Cunha, Pedro Henrique e Guilherme (Luan Cândido); Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vitinho, Vinicinho e Eduardo Sasha



Técnico: Pedro Caixinha