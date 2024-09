Internacional x Vitória: saiba prováveis escalações e onde assistir ao confronto pelo Brasileirão

O Internacional vive bom momento no Campeonato Brasileiro e, no domingo, encara o Vitória às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. A partida é válida pela 28ª rodada da competição nacional.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do canal Premiere.

Os donos da casa emplacaram uma série de bons resultados na Série A. Com isso, o Inter voltou a sonhar com as primeiras posições. Os gaúchos começaram a rodada na oitava posição. Com 42 pontos, o Inter mira um lugar na zona de classificação para a Libertadores da América.

Do outro lado, o Vitória também está em boa fase. Os baianos venceram seus últimos dois compromissos, contra Juventude e Arlético-GO, que foram diretos na luta contra a degola.

Os visitantes buscam um bom resultado para se manter fora da zona de rebaixamento. Eles estão na 16ª posição e somam 28 pontos, mesma pontuação que o Corinthians, 17º colocado. A equipe fica na frente do Timão pelo número de vitórias (8 a 6).

FICHA TÉCNICA:



INTERNACIONAL X VITÓRIA

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 29 de setembro de 2024, domingo



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)



VAR: Daiane Muniz (SP)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Igor Gomes e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado



VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Filipe Machado e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Alerrandro



Técnico: Thiago Carpini