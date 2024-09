Igor Jesus analisa empate do Botafogo com o Grêmio

O Botafogo ficou no 0 a 0 com o Grêmio, neste sábado, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Igor Jesus, que entrou na etapa final, analisou o duelo.

"Sabíamos que o Grêmio viria fechado. Lutamos, tentamos entrar na defesa deles do começo ao fim, mas, infelizmente, eles conseguiram segurar bem. A gente fez um bom jogo. Lutamos até o fim, mas infelizmente não conseguimos marcar. Tem muito campeonato pela frente. Temos de continuar trabalhando para no fim alcançarmos o nosso objetivo", afirmou Igor Jesus.

Com a sequência de jogos, o técnico Artur Jorge fez mudanças no Botafogo após a classificação para a semifinal da Copa Libertadores. Igor Jesus, assim, começou o duelo no banco de reservas (Tiquinho Soares começou entre os 11).

O Botafogo lutou, mas não conseguiu superar o Grêmio. O time carioca ficou devendo ofensivamente. Assim, amargou um tropeço e viu o Palmeiras encostar - a diferença em favor dos cariocas na liderança caiu para um ponto.

Além do empate com o Grêmio, Igor Jesus abordou a recente convocação para a Seleção Brasileira.

"Muito feliz em tão pouco tempo conseguir ser convocado para a Seleção, algo muito importante para a minha carreira. Quero desfrutar disso e fazer um bom trabalho lá", declarou.