Fortaleza x Cuiabá: confira as prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

O Fortaleza voltou a sonhar com a liderança do Campeonato Brasileiro. Os cearenses voltam a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Castelão, contra o Cuiabá, pela 28ª rodada.

Onde assistir: A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Os donos da casa vêm de eliminação na Sul-Americana. Agora, o Fortaleza foca exclusivamente na Série A no restante da temporada. No momento, o Leão do Pici acumula 52 pontos, quatro atrás do líder Botafogo.

Já o Cuiabá fez péssima campanha. Os visitantes estão na zona de rebaixamento, com apenas 23 pontos somados.

A equipe visitante tenta surpreender para voltar a briga para escapar da degola.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA X CUIABÁ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 29 de setembro de 2024, domingo



Hora: 16h (de Brasília)



Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)



Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Rafael Trombeta (PR)



VAR: Wagner Reway (SC)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules, Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Renato Kayzer



Técnico: Juan Vojvoda

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Clayson, Jonathan Cafú e Isidro Pitta



Técnico: Bernardo Franco