Flamengo x Athletico-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Eliminados das competições sul-americanas, Flamengo e Athletico Paranaense vão enterrar suas mágoas neste domingo. A dupla de rubro-negros vai se enfrentar pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20 horas (de Brasília), no Maracanã.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV e Premiere.

A última quinta-feira foi um dia de decepções para Flamengo e Athletico-PR. A dupla viu seus sonhos de conquistar o principal título da temporada irem por água abaixo. O Mais Querido não saiu de um empate sem gols diante do Peñarol, no Uruguai, e deu adeus à Libertadores nas quartas de final. No jogo de ida, no Maracanã, havia perdido por 1 a 0. Foram 180 minutos de pressão sobre a equipe de Diego Aguirre sem conseguir marcar um gol sequer.

Já o Furacão foi goleado pelo Racing em Buenos Aires, na Argentina, por 4 a 1, e também parou nas quartas de final, mas na Copa Sul-Americana.

Apesar do pouco tempo para descansar, as duas equipes precisam voltar o foco para o Brasileiro. O Flamengo ainda resiste no G4 apesar das três derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe de Tite, entretanto, viu os líderes Botafogo, Palmeiras e Fortaleza se afastarem. O Flamengo está a sete pontos dos cearenses e a 11 do Alvinegro, mas ainda tem um jogo a menos para tentar descontar.

A situação do Furacão é inversa. A equipe paranaense está em décimo quinto lugar com 31 pontos, apenas três a mais que o Corinthians, que abre a zona do rebaixamento. Assim como o Flamengo, o Athletico também possui menos jogos disputados que as equipes que lutam contra o rebaixamento.

Para o jogo no Maracanã, o técnico Lucho González não poderá contar com o volante Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Tite, por outro lado, tem que se preocupar também com as semifinais da Copa do Brasil, que começam a ser disputadas na próxima quarta-feira, diante do Corinthians.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ X ATHLETICO-PR

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 29 de setembro de 2024



Horário: 20 horas (horário de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Alex dos Santos (SC)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-VAR-Fifa)

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gonzalo Plata



Técnico: Tite

ATHLETICO: Mycael; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani



Técnico: Lucho González