Flamengo fecha setembro buscando 'respiro' de olho na Copa do Brasil

O Flamengo não vai sentir saudades de setembro. O time de Tite sofreu no mês, marcado pela recente eliminação na Copa Libertadores e também por tropeços na briga pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ainda tem mais um compromisso em setembro (enfrenta o Athletico-PR, neste domingo, pelo Brasileirão), justamente antes de iniciar a semifinal da Copa do Brasil, principal esperança de "salvar" 2024.

A Copa do Brasil se desenha como uma alternativa para o Flamengo buscar evitar uma decepção maior no ano. O Rubro-Negro abre a semifinal contra o Corinthians, no Maracanã, nesta quarta-feira. Antes, contudo, precisa juntar os cacos da eliminação da Libertadores e fechar um mês complicado.

O duelo com o Athletico-PR, neste domingo, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 28ª do Brasileirão, ganhou um contorno de pressão a mais para o Flamengo, fruto da queda nas quartas de final da Libertadores.

Na última quinta-feira, o Fla ficou no zero a zero com o Peñarol, no Uruguai, e se despediu da Libertadores - perdeu a ida, no Maracanã, por 1 a 0. Foi o mais duro golpe em um mês em que o time de Tite derrapou.

O Flamengo venceu apenas um dos seis jogos que disputou até aqui em setembro. Além de dar adeus à Libertadores, o time de Tite se complicou na briga pela liderança do Brasileirão. Por sinal, setembro começou com derrota por 2 a 1 para o Corinthians, no dia 1º, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na sequência, a única vitória rubro-negra no mês, justamente pela Copa do Brasil. No dia 12, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, no Maracanã, e carimbou a vaga para a semifinal do torneio - já havia vencido por 1 a 0 no jogo de ida, em Salvador.

Três dias depois, o Flamengo saiu do clássico com o Vasco com sabor de frustração. O Rubro-Negro foi superior, abriu o placar, mas levou o gol de empate no fim: 1 a 1 no Maracanã, complicando a vida no Brasileirão.

No dia 19, o Fla se complicou também na Libertadores, ao perder para o Peñarol por 1 a 0 no Maracanã. Três dias depois, com time reserva, caiu para o Grêmio por 3 a 2 na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão. O empate sem gols no Uruguai, na última quinta, completa a série de quatro jogos sem vencer.

Agora, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR buscando "estancar a sangria", além de recuperar a confiança para a semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro está na quarta colocação do Brasileirão, com 45 pontos em 26 jogos, a 11 pontos do líder Botafogo, que tem um jogo a mais.