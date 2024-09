Flamengo deixou de ganhar quanto com a queda na Libertadores? Veja números

A eliminação do Flamengo para o Peñarol na Libertadores também causou prejuízo financeiro ao clube. No Finanças do Esporte, Rodrigo Mattos explicou que agora será preciso atingir a final da Copa do Brasil para compensar a meta do orçamento.

Se chegar à final, ele compensa o que aconteceu na Libertadores, até ultrapassa. Mas precisaria dessa classificação para a final. Senão, tem de fazer compensação, vender um pouco mais de jogador porque é um impacto de R$ 12,5 milhões, mais a bilheteria que você também estima. Flamengo na semifinal da Libertadores é coisa de R$ 4 ou 5 milhões de receita.

Rodrigo Mattos

Copa do Brasil aumenta importância

O Flamengo deixou de faturar R$ 12,5 milhões ao ser eliminado. O valor de arrecadação poderia chegar a R$ 137,5 milhões em caso de título continental.

O prêmio de R$ 31,5 milhões da Copa do Brasil ganha importância. O clube precisa eliminar o Corinthians e atingir a final para bater a meta orçamentária.

A arrecadação do Flamengo foi inferior aos também eliminados Fluminense e São Paulo. Por ter uma vitória a menos na fase de grupos, somou ao todo R$ 37,7 milhões, contra R$ 39,5 dos tricolores.

Veja a premiação do Flamengo

Fase de grupos: R$ 16.297.800

3 vitórias no grupo: R$ 5.378.274

Oitavas de final: R$ 6.790.750

Quartas de final: R$ 9.235.420

Total: R$ 37.702.244

Quanto o Flamengo deixou de ganhar

Semifinal: R$ 12,5 milhões

Final: R$ 38 milhões

Campeão: R$ 125 milhões

Máximo possível: R$ 137,5 milhões

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Finanças do Esporte na íntegra