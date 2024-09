Em boa fase, Romero tem São Paulo como vítima favorita entre rivais do Corinthians

O Corinthians ainda vive situação delicada na tabela do Campeonato Brasileiro. Por esse motivo, a equipe do Parque São Jorge conta com um trunfo para vencer o clássico contra o São Paulo, neste domingo: Ángel Romero.

O paraguaio, que vive ótima fase com a camisa do Timão, tem o Tricolor como a sua vítima favorita entre os rivais de São Paulo.

Em 18 jogos disputados contra a equipe do Morumbis, Romero balançou as redes quatro vezes. Pelo Corinthians, ele ganhou oito Majestosos, empatou cinco e perdeu outros cinco.

O primeiro gol do atleta sobre o São Paulo ocorreu em 2015, na goleada corintiana por 6 a 1, na penúltima rodada do Brasileirão daquele ano - o qual o time alvinegro sagrou-se campeão. Naquele dia, o jogador estufou as redes da Neo Química Arena duas vezes.

Já o terceiro tento de Romero em cima do Tricolor saiu em 2017, numa outra campanha do Timão que acabou com o título. Ele foi responsável por abrir o marcador na vitória alvinegra por 3 a 2, também em Itaquera.

O quarto e último gol do paraguaio também aconteceu pelo Brasileiro, mas já em sua segunda passagem. Ele estreou o placar no clássico disputado no Morumbis, mas viu o São Paulo reverter o Majestoso e ganhar por 2 a 1.

Contra os outros rivais paulistas, Romero acumula outros três gols. Ele fez só um contra o Palmeiras e dois diante do Santos. Ele chegou a anotar outros dois tentos em cima do Peixe, mas com a camisa do San Lorenzo, da Argentina.

Portanto, Ángel Romero é uma das esperanças do Corinthians para o Majestoso deste domingo, em Brasília. O atleta soma cinco bolas na rede nos últimos seis jogos do Timão e se manteve na equipe titular, mesmo com as chegadas de Talles Magno e Memphis Depay.

O Majestoso é de extrema importância para o time alvinegro. A equipe comandada por Ramón Díaz vem de uma boa vitória no Brasileiro, sobre o Atlético-GO, mas ainda está na zona de rebaixamento da Série A. O time aparece na 18ª posição, com 28 pontos.

O duelo contra o São Paulo está marcado para este domingo, no Estádio Mané Garrincha, às 16h (de Brasília), válido pela 28ª rodada do torneio. O clássico será disputado no Distrito Federal pois o Morumbis receberá shows do cantor Bruno Mars.