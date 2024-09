Dorival não encontra rumo na seleção e chega a 46 convocados em 4 listas

O técnico Dorival Júnior ainda não encontrou um caminho na seleção brasileira e chegou a 46 convocados em quatro listas.

O que aconteceu

Dorival chegou a 46 convocados no total ao promover mais novidades para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Vanderson, Abner e Igor Jesus foram convocados pela primeira vez. Bremer, Gabriel Martinelli, Savinho e Raphinha estão de volta.

Dorival Júnior já deixou algumas convicções para trás, como João Gomes, que foi de titular a nem convocado.

O treinador também parece ter desistido do esquema sem centroavante. Ele chamou Endrick e Igor Jesus para a função e gostaria de ter Pedro como titular se não fosse a lesão no joelho.

O Brasil deve enfrentar Chile e Peru com uma formação mais ofensiva: Lucas Paquetá deve ser recuado para a função de segundo volante ao lado de André, com Rodrygo ou Raphinha na armação. Um esquema semelhante foi utilizado por Tite para a Copa do Mundo.

Pressionado, Dorival precisa vencer os lanternas Chile e Peru para respirar no comando. O presidente Ednaldo Rodrigues, da CBF, ficou bem decepcionado com a derrota para o Paraguai e está incomodado com o quarto lugar na tabela das Eliminatórias.

Veja os 46 convocados:

Goleiros: Alisson, Ederson, Bento, Rafael e Léo Jardim

Laterais-direitos: Danilo, Vanderson, Yan Couto e William

Zagueiros: Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bremer, Beraldo, Fabricio Bruno e Murilo

Laterais-esquerdos: Guilherme Aranal, Wendell, Abner e Ayrton Lucas

Meio-campistas: André, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Gerson, Douglas Luiz, Andreas Pereira, Pablo Maia, Éderson,

Atacantes: Vini Jr, Rodrygo, Endrick, Savinho, Raphinha, Gabriel Martinelli, Lucas Moura, Pedro, Evanilson, Pepê, Galeno, Richarlison, Estêvão, João Pedro, Luiz Henrique e Igor Jesus