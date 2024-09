Dono do segundo melhor ataque, Santos encara a segunda melhor defesa da Série B

O Santos tem um importante compromisso pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe recebe o Operário-PR neste sábado, às 18h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, com o objetivo de vencer para, quem sabe, assumir a liderança.

E para tentar superar a equipe paranaense em casa, o Peixe pode ter um trunfo. Os comandados de Fábio Carille têm o segundo melhor ataque da Série B de 2024. Ao mesmo tempo, enfrentarão a segunda melhor defesa do torneio nacional.

Em 28 rodadas, marcaram um total de 41 gols, com média de 1,46 tentos por jogo. O ataque santista fica atrás apenas do setor ofensivo do Ceará, que foi às redes 46 vezes em 29 partidas. Para efeito de comperação, o líder Novorizontino, por exemplo, possui apenas 33 gols marcados após as 28 rodadas.

Nos 28 jogos que o Santos disputou na Série B até o momento, falhou em balançar as redes em apenas cinco oportunidades - contra Amazonas, na quinta rodada; diante do Mirassol, na 12ª rodada; contra Avaí, na 21ª rodada; e novamente diante do Amazonas, na 23ª rodada.

Inclusive, foi no confronto do primeiro turno contra o próprio Operário-PR que o Alvinegro Praiano também não conseguiu marcar gols e acabou saindo derrotado por 1 a 0, pela décima rodada do torneio.

Assim, o Santos conseguiu anotar gols em 23 das 28 rodadas da Segunda Divisão nacional. Os maiores resultados foram contra Guarani (4 a 0 na terceira rodada), Brusque (4 a 0 na sexta rodada) e Coritiba (4 a 0 na 17ª rodada).

Já em termos individuais, Guilherme e Giuliano tem 'carregado' o ataque santista na competição. O atacante foi às redes sete vezes, enquanto o meia fez seis gols. Enquanto isso, Willian Bigode aparece com quatro tentos anotados.

O setor ofensivo alvinegro também tem tido um bom desempenho nas rodadas mais recentes. Foram sete gols marcados nas últimas cinco partidas. Também neste recorte, a defesa teve um total de quatro gols sofridos.

Mas o Santos sabe que não terá vida fácil diante do Operário-PR, pois terá pela frente a segunda melhor defesa da atual edição da Série B ao lado do Mirassol. O Fantasma foi vazado apenas 21 vezes e, no quesito, fica atrás apenas do próprio Peixe, que só sofreu 20 gols.

O Operário-PR é o décimo colocado na tabela de classificação, com 39 pontos. A equipe do Paraná, entretanto, tem passado por oscilações. Em seus últimos cinco embates, por exemplo, sofreu cinco gols, além de ter acumulado duas derrotas, um empate e duas vitórias.

Por outro lado, o ataque do Fantasma tem deixado a desejar. O time do treinador Renato Guanaes foi às redes apenas em 22 ocasiões. Só não possui o pior setor ofensivo em função do Brusque, que está na zona de rebaixamento e marcou apenas 20 gols.

Agora, Santos e Operário-PR voltam a se enfrentar no returno da Série B do Brasileirão. Caso vença o Fantasma na Vila, o Peixe precisará torcer por um tropeço do Novorizontino, que entra em campo apenas na segunda-feira.