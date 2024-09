De virada, Volta Redonda vence Botafogo-PB pela Série C e se aproxima do acesso à Segunda Divisão

Neste sábado, o Volta Redonda deu mais um importante passo rumo ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Rio de Janeiro ganhou do Botafogo-PB por 2 a 1, de virada, pela quinta rodada da Segunda Fase da Série C, no Estádio Raulino de Oliveira.

Agora, com nove pontos conquistados em cinco rodadas, o Volta Redonda ficou na primeira colocação do Grupo B e pode garantir o acesso à Segunda Divisão já neste domingo. O Voltaça, para isso, precisa apenas de uma vitória do Remo (2º) contra o São Bernardo (3º). Já o Botafogo-PB, diante do revés fora de casa, está eliminado e permaneceu na quarta posição, com apenas duas unidades.

Pela última rodada da Segunda Fase da Série C do Brasileirão, o Volta Redonda volta aos gramados para enfrentar o São Bernardo no próximo sábado (5). O jogo acontece às 17h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). O Botafogo-PB, por sua vez, no mesmo dia e horário, recebe o Remo, em casa.

O Botafogo-PB inaugurou o marcador aos 20 minutos da etapa inicial, com Joãozinho. Os mandantes, porém, foram ao ataque e empataram aos 44, com MV, em uma cobrança de pênalti.

O gol da vitória do Volta Redonda saiu na reta final do segundo tempo, aos 45 minutos. Kleiton não desperdiçou a chance e colocou os mandantes na frente do placar para garantir mais três pontos.

Ypiranga vence líder Athletic e se mantém vivo pelo acesso

Ainda neste sábado, o Ypiranga-RS venceu o Athletic Club-MG por 2 a 1 e se manteve vivo na briga por uma vaga na Série B. A partida, que aconteceu no Estádio Colosso da Lagoa, contou com gols de Fabrício e Sidimar (contra) para os mandantes, enquanto Nathan descontou no apagar das luzes para os visitantes.

Agora, o clube do Rio Grande do Sul chegou aos seis pontos e subiu para a terceira colocação do Grupo C. Já o clube de Minas Gerais seguiu na liderança, com sete unidades.