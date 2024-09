De virada, Benfica goleia Gil Vicente e assume a vice-liderança do Campeonato Português

Neste sábado, o Benfica goleou o Gil Vicente de virada por 5 a 1, no Estádio da Luz, pela sétima rodada do Campeonato Português. Os gols dos mandantes foram anotados por Otamendi, Akturkoglu, Zeki Amdouni, Florentino Luis e Rollheiser. Félix Correia foi quem marcou pelos visitantes.

Com a vitória, o Benfica assumiu a vice-liderança, com 16 pontos conquistados. A equipe ultrapassou o Porto (15) que ainda joga por esta rodada. Os encarnados só ficam atrás, agora, do Sporting, que tem 100% de aproveitamento de 21 unidades. O Gil Vicente, diante da goleada sofrida, ficou na 11ª posição, com 11 pontos.

Na próxima quarta-feira (2), o Benfica entra em campo novamente para disputar a segunda rodada da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz. A equipe de Lisboa volta suas atenções para o Campeonato Português apenas no dia 6 de outubro, um domingo, quando enfrenta o CD Nacional, fora de casa, às 14h.

O Gil Vicente, por sua vez, no dia 5 de outubro, encara o Estrela Amadora, no Estádio Cidade de Barcelos, às 11h30.

OS GOLS

O Gil Vicente inaugurou o marcador aos 8 minutos da etapa inicial. Aos oito minutos, Félix Correia assumiu uma penalidade máxima e não desperdiçou, colocando os visitantes na frente do placar.

Os donos da casa empataram aos 17 minutos. Com assistência de Di Maria, Otamendí mandou a bola para o fundo das redes. Pouco depois, aos 25, o Benfica virou o jogo com gol de Akturkoglu, que recebeu passe de Aursnes.

Na etapa complementar, aos 33 minutos, o Benfica aumentou a vantagem. Amdouni recebeu assistência de Rollheiser para marcar.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, o Benfica anotou o quarto gol. Otamendí, autor do primeiro gol, desta vez, passou para Florentino Luis, que balançou as redes de Andrew. Dois minutos tempos, aos 49, o time de Lisboa fechou a conta com tento de Rollheiser.