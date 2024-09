Cruzeiro x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao confronto pelo Brasileirão

Concorrentes diretos no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, no Mineirão. O duelo, válido pela 28ª rodada do nacional de pontos corridos, está marcado para as 18h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

As duas equipes vêm de duas rodadas sem vitória e precisam pontuar para seguirem na luta por uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro caiu diante do São Paulo em sua única derrota no Mineirão na competição e, na rodada passada, empatou com o Cuiabá, na Arena Pantanal. No meio da semana, a equipe celeste avançou para as semifinais da Copa Sul-Americana com um empate diante do Libertad-PAR, em Belo Horizonte.

O Cruzmaltino, por sua vez, vem de um empate com o Flamengo e derrota para o Palmeiras. O revés no Allianz Parque encerrou uma sequência invicta de seis partidas da equipe de São Januário.

"A gente vinha de seis jogos de invencibilidade e é importante pontuar o tempo todo. Só que a gente sabe que neste nível de campeonato em algum momento vamos ter as derrotas. É muito difícil ter essa sequência sempre, mas temos que dar a resposta no próximo jogo," afirmou o técnico Rafael Paiva em coletiva.

Com 27 partidas disputadas, o Cruzeiro aparece na sétima posição, com 42 pontos. Já o Vasco é o décimo com 35 pontos, mas tem um jogo a menos que a Raposa.

Para buscar os três pontos em BH, o treinador vascaíno tem algumas dúvidas para montar sua equipe, em dois setores. Na zaga, Maicon e João Victor disputam uma posição ao lado de Léo. Já no meio, Hugo Moura está garantido como primeiro volante, enquanto Sforza e Matheus Carvalho brigam pela outra vaga. Além disso, Dimitri Payet e Philippe Coutinho ainda não sabem quem será o titular e quem ficará como opção no banco de reservas.

Do lado do Cruzeiro, o técnico Fernando Diniz, que estreou no comando da equipe na última quinta-feira, afirmou que é hora de virar a chave e focar no Brasileiro, já que as semifinais contra o Lanús-ARG só terão início no dia 23 de outubro. Com todos os titulares à disposição, o treinador deve mandar sua força máxima para encarar o Vascão.

No primeiro turno, em São Januário, as duas equipes empataram sem gols no dia 16 de junho.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO-MG X VASCO-RJ

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: Domingo, 29 de setembro de 2024



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Marcelo Carvalho Von Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon (João Victor), Léo e Lucas Piton; Sforza (Matheus Carvalho), Hugo Moura e Payet (Philippe Coutinho); David, Vegetti e Emerson Rodríguez



Técnico: Rafael Paiva

CRUZEIRO: Cássio, Wiliam, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron, Kaio Jorge e Lautaro Díaz



Técnico: Fernando Diniz