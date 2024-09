Cruzeiro fica em alerta com situação física do goleiro Cássio

O departamento médico do Cruzeiro está dando atenção especial ao goleiro Cássio nos últimos dias. O experiente arqueiro vem sofrendo com um incômodo na coxa esquerda.

As dores começaram no jogo contra o Cuiabá, no domingo passado. Para estar em campo na quinta-feira contra o Libertad, do Paraguai, Cássio seguiu um trabalho especial determinado por médicos e fisioterapeutas.

A propósito, Cássio foi um dos destaques do Cruzeiro contra o Libertad. O time mineiro empatou com os paraguaios por 1 a 1 e avançou à semifinal da Copa Sul-Americana.

Pelo Brasileirão, o Cruzeiro volta a jogar neste domingo contra o Vasco. O duelo será realizado no estádio do Mineirão, às 18h30 deste domingo.