Corinthians tenta manter bom retrospecto em Brasília no quarto Majestoso fora de São Paulo

Neste domingo, o Corinthians voltará a jogar em Brasília depois de pouco mais de um ano. O Timão enfrentará o São Paulo no Estádio Mané Garrincha, a partir das 16h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Majestoso será disputado em Brasília pois o Morumbis, estádio da equipe tricolor, receberá uma série de shows do cantor Bruno Mars. O palco, portanto, não estará apto a receber o clássico.

A capital federal tem trazido boas lembranças para o Corinthians. Esta será a 11ª vez que o Timão jogará no estádio e tem bom retrospecto por lá. Foram cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Se analisados todos os jogos do clube na cidade, são oito triunfos, quatro empates e cinco reveses em 17 compromissos.

A última vez que o time alvinegro jogou em Brasília foi no ano passado. No dia 12 de fevereiro, a equipe atuou contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, no Mané Garrincha, e ficou no empate por 0 a 0.

Tentando manter o histórico positivo na capital federal, o Corinthians disputará um Majestoso fora do Estado de São Paulo pela quarta vez.

Ao longo de toda a história, o clássico entre Corinthians e São Paulo ocorreu em outros lugares apenas três vezes. Na primeira delas, em 1965, os rivais disputaram um amistoso na Ilha do Retiro, em Recife, e o Timão perdeu da equipe tricolor por 1 a 0.

Depois de 30 anos, os rivais voltaram a se enfrentar fora de São Paulo, desta vez no Serra Dourada, em Goiânia. Mas não saíram do empate por 2 a 2.

Já o último Majestoso longe do Estado ocorreu recentemente, em 2017, e foi internacional. O embate era válido pela decisão da Florida Cup e foi disputado no Estádio Bright House, em Orlando. Os times empataram por 0 a 0 durante o tempo normal, mas o São Paulo sagrou-se campeão do torneio de pré-temporada ao ganhar do rival na disputa por pênaltis, por 4 a 3.

Primeiro Majestoso fora do Brasil ficou marcado pelo clima quente dentro de campo

O Majestoso deste domingo é de extrema importância para o Corinthians. O time do Parque São Jorge vem de ótima vitória no Brasileirão, sobre o Atlético-GO, por 3 a 0, mas segue na zona de rebaixamento, com 28 pontos, e mira um novo triunfo para escapar do Z4.