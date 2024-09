Corinthians repudia mudança de data para pegar o Flamengo e diz que CBF "atendeu interesses individuais"

A CBF divulgou, na noite deste sábado, a data das semifinais da Copa do Brasil 2024 e indicou que o jogo de volta de Corinthians x Flamengo ocorrerá no dia 20, um domingo, às 16h (de Brasília). Diante da mudança, o Timão, em nota feita pelo presidente Augusto Melo, repudiou a atitude da entidade e afirmou que "não pode aceitar passivamente".

"O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF, e a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube, sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento, é um claro desrespeito", disse o presidente do Corinthians em parte da nota.

Devido às datas estabelecidas pela Conmebol para as competições da Libertadores e da Sul-Americana, a CBF se viu impedida de manter as semifinais de volta da Copa do Brasil no dia 17 de outubro, como inicialmente previsto. Como consequência, as partidas do Campeonato Brasileiro, que envolveriam os semifinalistas da Copa do Brasil nesse mesmo fim de semana, serão adiantadas para os dias 16 e 17 de outubro.

"É inadmissível que, em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais, especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente três competições, e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser uma prioridade da CBF, que, infelizmente, demonstra, mais uma vez, falta de compromisso com a equidade e a transparência", continuou.

O jogo de ida entre as equipes acontece no dia 2 de outubro, às 21h45, no Maracanã. Agora, a volta será no domingo, dia 20, às 16h, na Neo Química Arena.

Vale ressaltar que, na quinta-feira, o Timão também soltou uma nota contrária ao pedido do Flamengo para a alteração das datas. O Rubro-Negro havia pedido a mudança porque poderia ter desfalques importantes caso a data fosse mantida. De La Cruz, Arrascaeta e Varela (Uruguai), Gerson, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Brasil), Erick Pulgar (Chile) e Plata (Equador) são alguns dos atletas que podem ser convocados na data Fifa de outubro.

Confira a nota de Augusto Melo na íntegra:

"O Sport Club Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo.

É inadmissível que, em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais, especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente três competições, e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser uma prioridade da CBF, que, infelizmente, demonstra, mais uma vez, falta de compromisso com a equidade e a transparência.

O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF, e a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube, sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento, é um claro desrespeito.

Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. O Corinthians seguirá lutando para que o futebol seja tratado com justiça e igualdade, sem favorecimentos ou interferências externas que comprometam a integridade das competições.

Augusto Melo



Presidente do Sport Club Corinthians Paulista"