Corinthians detona mudança em data da semi da Copa do Brasil: 'Desrespeito'

O Corinthians emitiu uma nota de repúdio à alteração da data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. A CBF divulgou os dias e horários das partidas neste sábado (28).

O que aconteceu

O clube reforçou que é contrário à alteração da data. Anteriormente, o jogo estava previsto para o dia 17 de outubro, mas agora será disputado no dia 20. O Flamengo chegou a solicitar a mudança à CBF, e o time paulista se posicionou contra.

O clube reforçou que é contrário à alteração da data. Anteriormente, o jogo estava previsto para o dia 17 de outubro, mas agora será disputado no dia 20. O Flamengo chegou a solicitar a mudança à CBF, e o time paulista se posicionou contra.

O Corinthians escreveu que a decisão "fere a credibilidade do futebol brasileiro". O clube ainda fez críticas à CBF: "falta de compromisso com a equidade e a transparência".

O Vasco também condenou a mudança. A equipe carioca enfrenta o Atlético-MG na outra semifinal.

Veja a nota do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo.

É inadmissível que, em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais, especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente três competições, e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser uma prioridade da CBF, que, infelizmente, demonstra, mais uma vez, falta de compromisso com a equidade e a transparência.

O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF, e a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube, sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento, é um claro desrespeito.

Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. O Corinthians seguirá lutando para que o futebol seja tratado com justiça e igualdade, sem favorecimentos ou interferências externas que comprometam a integridade das competições."

CBF divulga datas e horários das semifinais

Os jogos de ida serão disputados na próxima quarta-feira (2). Atlético-MG e Vasco se enfrentam às 19h15 (de Brasília), e Flamengo e Corinthians entram em campo às 21h45.

Os jogos de volta serão disputados no final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Vasco x Atlético-MG será no dia 19, às 18h30. Corinthians x Flamengo, será no dia 20, às 16h.

As partidas de volta estavam previstas para o dia 17 de outubro, mas precisaram ser alteradas. A CBF alegou que precisou fazer a mudança após a divulgação do calendário das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana.

A CBF também citou a Data Fifa. A entidade afirmou que uma das razões foi o fato dos jogos entre seleções irem até o dia 15 de outubro, dois dias antes da previsão anterior para os duelos de volta da Copa do Brasil.

Flamengo e Atlético-MG haviam pedido alteração nas datas. Corinthians e Vasco, respectivamente, haviam se mostrado contra às solicitações, inicialmente. A CBF informou que ouviu todas as partes envolvidas.

Os jogos dos semifinalistas no Brasileirão durante os dias 19 e 20 de outubro foram antecipados. Eles serão colocados nos dias 16 e 17 de outubro.

Veja a nota da CBF

"Em função das datas definidas pela CONMEBOL para a Libertadores e Sul-Americana, a CBF ficou impossibilitada de organizar as partidas das semifinais de volta da Copa Betano no Brasil na data originalmente programada para o dia 17 de outubro.

A publicação das tabelas da Libertadores e Sul-Americana pela CONMEBOL, que, por razões de segurança pública da cidade de Buenos Aires, marcou o primeiro confronto de semifinal entre o Club Atlético River Plate e o Atlético Mineiro para o dia 22 de outubro, terça-feira.

Após ouvir os clubes envolvidos e com base no Regulamento Geral de Competições (RGC), a CBF decidiu alterar as datas dos jogos de volta da fase semifinal da Copa Betano do Brasil para o final de semana dos dias 19 e 20 de outubro.

Os jogos da rodada do Brasileiro Série A que seriam disputados nos dias 19 e 20 de outubro envolvendo os semifinalistas da Copa do Brasil, serão antecipados para os dias 16 e 17 de outubro.

Outras razões para essa alteração foram:

- a elaboração e ajustes do calendário, buscam sempre o aperfeiçoamento e a promoção permanente do futebol brasileiro, e em respeito aos princípios do equilíbrio técnico e mérito esportivo; e

- reproduzir a experiência anterior bem-sucedida com a modificação dos jogos das fases finais da Copa do Brasil para o fim de semana, permitindo aos clubes participantes condições igualitárias, após a data FIFA do dia 15 de outubro, para que empreguem força máxima, utilizando e recuperando os atletas convocados para as suas Seleções Nacionais, o que valoriza a disputa esportiva nessa fase aguda e decisiva da Competição."