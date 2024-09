Corinthians anuncia nova patrocinadora para a barra traseira da camisa; veja detalhes

Na manhã deste sábado, o Corinthians anunciou a chegada de um novo patrocinador. A Elétrica AREA líder em distribuição de materiais elétricos no Brasil, estampará a barra traseira da camisa do Timão até o final da temporada de 2025.

O anúncio da nova patrocinadora alvinegra aconteceu minutos antes do começo do treinamento aberto na Neo Química Arena. A atividade foi promovida pela diretoria como uma forma de trazer força para o elenco, que terá mais um compromisso decisivo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Presidente do Corinthians, Augusto Melo entrou no gramado do estádio corintiano junto da comitiva da companhia de materiais elétricos para apresentar a camisa alvinegra, agora estampada com o novo patrocínio na barra de trás.

"É com grande satisfação que o clube anuncia mais esse patrocínio para nossa valiosa camisa. Estou muito feliz com a condução da negociação e só mostra que o Corinthians tem um peso muito grande na escolha das empresas. Com certeza não paramos por aqui", afirmou o mandatário.

Vinicius Manfredi, superintendente de marketing do Alvinegro paulista, também valorizou a chegada de mais um patrocinador ao Corinthians e explicou o motivo de o anúncio ter sido feito apenas neste sábado, pouco antes do treino aberto.

"Esse movimento endossa, mais uma vez, a credibilidade e o potencial do Corinthians enquanto plataforma de patrocínio para o mercado. É muito importante trazermos novos parceiros para o clube, sempre vislumbrando uma relação sólida e que promova a conexão entre marca, clube e torcida, que é o nosso maior patrimônio. Por isso, escolhemos esse momento emblemático e democrático para celebrar o anúncio junto da fiel torcida", destacou o profissional.

Andréa Alamino, CEO da Elétrica AREA, também deixou claro o tamanho da importância da união entre a empresa e o clube.

"Essa parceria entre a Elétrica AREA e o Corinthians reflete não apenas o nosso compromisso em apoiar o esporte, mas também a nossa trajetória de trabalho e crescimento, que é muito similar à do Corinthians, um time nascido entre operários, como nós. Estamos extremamente felizes em estampar nossa marca ao lado de um gigante do futebol brasileiro e estamos certos de que essa união trará ainda mais brilho para ambos", comentou a CEO.

A Elétrica AREA é parte do Connect Global Group, conglomerado que atua em diversos setores e reforça a visão de inovação e crescimento sustentável da empresa. A companhia se destaca por distribuir as principais marcas de elétrica e iluminação decorativa.

Presidente do Corinthians e representantes da Elétrica AREA apresentaram o novo acordo neste sábado, em treino aberto promovido na Neo Química Arena (Foto: Reprodução/Corinthians TV/YouTube)