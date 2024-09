Xingado, Carille não concede entrevista após vitória do Santos contra o Operário

O técnico Fábio Carille não concedeu entrevista coletiva após a vitória do Santos contra o Operário, neste sábado (28), na Vila Viva Sorte. O auxiliar Leandro Silva falou com os repórteres em seu lugar.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a decisão de não conceder entrevista partiu do próprio Carille. O comandante já não havia falado com a emissora detentora dos direitos antes da partida, dando lugar novamente ao auxiliar.

Leandro da Silva justificou a ausência de Carille na coletiva. "Como Fábio falou antes, é valorizar os profissionais que trabalham diariamente no clube", disse.

Logo após a partida, Carille foi hostilizado por torcedores mesmo com o resultado positivo. O comandante vem sendo bastante pressionado externamente por conta das atuações da equipe. "Ei, Carille, vai tomar no c...", gritaram os torcedores.

O alvinegro sacramentou a vitória contra o Operário no primeiro tempo, com jogada de Guilherme pela esquerda que terminou em gol de Giuliano dentro da área. Na segunda etapa, coube aos mandantes administrarem a vantagem contra um pouco criativo adversário.

Com a vitória, o Santos chegou aos 53 pontos, na 1ª colocação. O Novorizontino, que tem 51, encara a Ponte Preta na próxima segunda-feira e, em caso de vitória, reassume a ponta da tabela.

O Santos volta a entrar em campo no dia 7 de outubro (segunda-feira), contra o Goiás, em Goiânia.