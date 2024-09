Com gol de Messi, Inter Miami busca empate contra o Charlotte pela MLS

Neste sábado, o estrelado Inter Miami buscou um pontinho suado contra o Charlotte FC, pela 34ª rodada da Conferência Leste da MLS. A partida, que ocorreu no Chase Stadium, acabou em 1 a 1, com Lionel Messi deixando o gol que decretou o resultado.

Agora, diante do empate em casa, o Inter Miami, já garantido nos playoffs, permaneceu em vantagem na liderança da Conferência Leste, com 65 pontos. O Charlotte, por sua vez, estacionou na sétima posição, com 42 unidades conquistadas.

Pela próxima rodada da MLS, na próxima quarta-feira (2), o Inter Miami visita o Columbus Crew, às 20h30. Já o Charlotte, no mesmo dia e horário, recebe o Chicago Fire.

O Inter Miami iniciou a partida com seus titulares, incluindo Luis Suárez, Jordi Alba, Busquets e, claro, Lionel Messi. Porém, quem inaugurou o marcador foi o Charlotte, aos 12 minutos do segundo tempo. Karol Swiderski recebeu assistência de Brandt Bronico e mandou para o fundo das redes de Callender, goleiro da equipe da Flórida.

A equipe mandante, dez minutos depois, aos 22, deixou tudo igual no placar do Chase Stadiu. Weigandt passou para Lionel Messi, que limpou a marcação e, de fora da área, bateu de canhota, rasteiro, no canto direito do goleiro Kahlina, que não alcançou.