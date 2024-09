Com gol de Giuliano, Santos vence Operário na Vila e assume liderança da Série B

O Santos venceu o Operário por 1 a 0 na tarde deste sábado, na Vila Viva Sorte, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, que contou com gol de Giuliano, o Peixe assumiu a liderança momentânea da segunda divisão.

O alvinegro sacramentou a vitória no primeiro tempo, com jogada de Guilherme pela esquerda que terminou em gol de Giuliano dentro da área. Na segunda etapa, coube aos mandantes administrarem a vantagem contra um pouco criativo Operário.

Com a vitória, o Santos chegou aos 53 pontos, na 1ª colocação. O Novorizontino, que tem 51, encara a Ponte Preta na próxima segunda-feira e, em caso de vitória, reassume a ponta da tabela. O Operário se encontra na 10ª posição, com 39 unidades.

O Santos volta a entrar em campo no dia 7 de outubro (segunda-feira), contra o Goiás, em Goiânia. Já o Operário recebe a Chapecoense na próxima quarta-feira.

O jogo

O Santos foi a única equipe que levou perigo na primeira etapa. Após um início pouco animador, os mandantes assustaram aos 19 minutos com Wendel Silva, que finalizou de fora da área para defesa em dois tempos de Gabriel Mesquita.

Aos 21, o Peixe abriu o placar com Giuliano. Wendel Silva passou para Guilherme, que arrancou pela esquerda e cruzou na medida para o camisa 20 empurrar a bola para o fundo do gol.

Aos 30, Guilherme foi acionado em profundidade por João Schmidt, mas exagerou na força e chutou por cima. Aos 47, Wendel tentou novo arremate de fora da área, mas a bola ganhou altura e foi para fora.

Segundo tempo

Assim como na primeira etapa, o segundo tempo começou com poucas emoções. A primeira chance de perigo do Santos veio aos 17 minutos, com chute de Pituca da entrada da área para fora. Aos 19, foi vez de Otero arriscar de longe para defesa do goleiro adversário.

O Operário respondeu aos 27 minutos com Nathan Fogaça, em chute de fora da área que parou em Gabriel Brazão. Aos 35, JP Chermont tentou arremate de longa distância, mas Gabriel Mesquita defendeu em dois tempos.

Aos 39, o Santos chegou de novo, dessa vez com chute colocado de Guilherme, defendida pelo arqueiro do Operário. Sem conseguir ampliar a vantagem, o Peixe administrou o placar e pouco sofreu com as investidas do adversário.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 0 OPERÁRIO-PR

Data: 28 de setembro de 2024, sábado



Horário: 18h (de Brasília)



Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)



Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Schumacher Marques Gomes (PB)



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)



Público total: 9.938 pessoas



Renda: R$ 455.995,00



Cartões amarelos: Vinícius Diniz (Operário)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Giuliano, aos 21 do 1ºT (Santos)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Rincón); Otero (Laquintana), Guilherme (Pedrinho) e Wendel Silva (Julio Furch)



Técnico: Fábio Carille

Operário-PR: Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói (Marco Antônio), Willian Machado e Gabriel Feliciano; Índio (Rodrigo Lindoso), Vinícius Diniz (Jacy) e Boschilia (Felipe Augusto); Rodrigo Rodrigues, Ronald e Ronaldo (Nathan Fogaça)



Técnico: Rafael Guanaes