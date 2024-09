Com brilho de Vlahovic, Juventus bate o Genoa e assume provisoriamente a liderança do Italiano

A Juventus venceu o Genoa por 3 a 0 neste sábado, no estádio Luigi Ferraris, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Dois gols da Juve foram marcados pelo atacante sérvio Dusan Vlahovic, enquanto Francisco Conceição fez o outro tento da Velha Senhora.

Com a vitória, a Juventus assumiu provisoriamente a liderança da Serie A, com 12 pontos em seis jogos. Entretanto, a Juve ainda pode ser ultrapassada com o andamento desta rodada. O Genoa tem cinco pontos em seis partidas, ocupando a 16ª colocação.

A Juventus volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrentará o RB Leipzig fora de casa, às 16h (de Brasília), pela Liga dos Campeões. Pelo Campeonato Italiano, a Velha Senhora jogará no próximo domingo (06), quando receberá o Cagliari, às 7h30.

O Genoa, por sua vez, visitará a Atalanta no próximo sábado (05), às 13h, pelo Campeonato Italiano.

Os gols da partida

A Juventus abriu o placar com dois minutos do segundo tempo. De Winter cometeu pênalti ao tocar com a mão na bola e, na cobrança, Vlahovic marcou para a Juve.

Sete minutos depois, Vlahovic marcou seu segundo gol no jogo, ampliando para a Juventus. O atacante sérvio recebeu dentro da área e marcou finalizando de pé esquerdo. Por fim, aos 44 da etapa final, Francisco Conceição fez o terceiro e deu números finais à partida.