Clube que nem estava nesta Libertadores pode ir ao Super Mundial de 2025

Três dos quatro semifinalistas da Libertadores almejam uma vaga no Super Mundial da Fifa de 2025. No entanto, um clube que nem sequer disputou a atual edição do torneio sul-americano pode acabar herdando a última vaga do continente.

O que aconteceu

Atlético-MG, Botafogo e Penãrol carimbam o passaporte em caso de título. Vencer na final é a única forma de se credenciar ao torneio mundial para cada um dos três

O River Plate, por sua vez, já está classificado para o Super Mundial. A equipe argentina foi confirmada em uma das vagas via ranking e não depende de nenhum resultado para viajar aos Estados Unidos no meio do ano que vem.

Se o River for campeão, a última vaga será "repassada". O clube se classificaria para o torneio como um dos vencedores das últimas quatro edições e passaria a vaga via ranking para o próximo na fila.

O beneficiado seria o Olimpia, que nem deu as caras na Libertadores deste ano. A equipe do Paraguai caiu nas quartas da última edição, diante do Fluminense, e não conseguiu se classificar para a atual. Ficou apenas com uma fase para a fase preliminar da Sul-Americana, mas perdeu logo na estreia e se despediu.

Atlético-MG e Athletico-PR até estão na frente dos paraguaios no ranking da Conmebol, mas não têm esperanças por causa do regulamento. São permitidos apenas dois times por país, com exceção de campeões continentais. No caso do Brasil, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão classificados porque ganharam a Libertadores. Com isso, o país só tenha um quarto representante no Super Mundial se Atlético ou Botafogo forem campeões do torneio.

O Olimpia não pode ser ultrapassado na lista e, portanto, "seca" os adversários do River. Sem ter jogos de competições internacionais na temporada, o time está focado no Campeonato Paraguaio e é o líder, com 25 pontos em 12 jogos.

Super Mundial no horizonte

A Fifa vai anunciar neste sábado (28) as sedes do Super Mundial de clubes. A entidade ainda não deu detalhes de quantas cidades norte-americanas receberão a edição de 2025, a primeira com 32 times.

Porém, o torneio corre o risco de não ser realizado, de acordo com a Gazetta Dello Sport. O jornal italiano publicou que a Fifa está sofrendo sem patrocinadores e com um calendário apertado, o que pode inviabilizar a disputa.