CBF muda dia de Corinthians x Flamengo e divulga data das semifinais da Copa do Brasil

A CBF divulgou, na noite deste sábado, a data das semifinais da Copa do Brasil 2024. A jornada para a decisão começa no dia 2 de outubro, com a partida entre Atlético-MG e Vasco às 19h15 (de Brasília). No mesmo dia, às 21h45, Flamengo enfrentará o Corinthians.

O destaque vai para os jogos de volta, que acontecerão nos dias 19 e 20 de outubro, no fim de semana. Vasco e Atlético-MG se enfrentarão no dia 19, um sábado, às 18h30. A última partida será entre Corinthians e Flamengo, no dia 20, um domingo, às 16h.

Devido às datas estabelecidas pela Conmebol para as competições da Libertadores e da Sul-Americana, a CBF se viu impedida de manter as semifinais de volta da Copa do Brasil no dia 17 de outubro, como inicialmente previsto. A tabela divulgada pela entidade, influenciada por questões de segurança em Buenos Aires, programou o primeiro duelo entre River Plate e Atlético Mineiro para o dia 22 de outubro, uma terça-feira.

Como consequência, as partidas do Campeonato Brasileiro, que envolveriam os semifinalistas da Copa do Brasil nesse mesmo fim de semana, serão adiantadas para os dias 16 e 17 de outubro.

No meio desta semana, Flamengo havia pedido a alteração porque poderia ter desfalques importantes caso a data seja mantida. De La Cruz, Arrascaeta e Varela (Uruguai), Gerson, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Brasil), Erick Pulgar (Chile) e Plata (Equador) são alguns dos atletas que podem ser convocados na data Fifa de outubro.

Vale destacar que o Corinthians, diante do pedido do Rubro-Negro, comunicou sua posição contrária à mudança de data da semifinal e emitiu uma nota de repúdio. "Considerando que o SCCP está disputando três competições, qualquer alteração prejudicará a preparação e o planejamento do clube", dizia parte do comunicado.

Segundo a CBF, outras razões para a mudança foram:

"a elaboração e ajustes do calendário, buscam sempre o aperfeiçoamento e a promoção permanente do futebol brasileiro, e em respeito aos princípios do equilíbrio técnico e mérito esportivo";

"reproduzir a experiência anterior bem-sucedida com a modificação dos jogos das fases finais da Copa do Brasil para o fim de semana, permitindo aos clubes participantes condições igualitárias, após a data FIFA do dia 15 de outubro, para que empreguem força máxima, utilizando e recuperando os atletas convocados para as suas Seleções Nacionais, o que valoriza a disputa esportiva nessa fase aguda e decisiva da Competição."