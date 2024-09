Botafogo x Grêmio: saiba horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (28), às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 28º rodada do Brasileirão.

A partida será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terá transmissão do SporTV e Premiere. O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

O Botafogo busca se manter na liderança da tabela. Três pontos à frente do Palmeiras, o Glorioso venceu quatro dos últimos 5 jogos pelo Brasileirão.

Já o Grêmio busca se distanciar do Z4. Derrotado no meio da semana pelo Criciúma, o Tricolor gaúcho é o 14º colocado, três pontos à frente do Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento.

Botafogo x Grêmio - Brasileirão

Data: 28 de setembro de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, Brasília, DF

Transmissão: SporTV e Premiere