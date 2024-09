Botafogo-SP sai atrás, mas busca empate contra o Vila Nova pela Série B

Vila Nova e Botafogo-SP ficaram no empate em 1 a 1 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, neste sábado, em jogo válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Braseiro. Enquanto Alesson marcou para os mandantes, Victor Andrade fez para os visitantes.

Com o resultado, o time goiano alcançou os 46 pontos e aparece, atualmente, na quinta colocação da tabela. Os paulistas, por sua vez, aparecem em 16º lugar, com 32 pontos conquistados.

Agora, o Vila Nova volta a campo apenas no outro sábado (5), às 18h (de Brasília), quando visitará o Mirassol pela Série B. Já o Botafogo-SP visita a Ponte Preta no mesmo dia, às 17h, também pela liga nacional.

Na reta final do primeiro tempo, mais precisamente aos 45 minutos, Todinho recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Henrique Almeida, que se jogou na bola para finalizar. O goleiro João Carlos até salvou em um primeiro momento, mas Alesson ficou com o rebote e abriu o placar para o Vila Nova.

O empate do Botafogo-SP veio na etapa final, com 26 minutos no relógio. Na saída de jogo, o goleiro Denis Júnior vacilou e viu Victor Andrade antecipar seu lançamento com um carrinho. A bola acabou indo diretamente na direção das redes.