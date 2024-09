Botafogo empata com o Grêmio e vê o Palmeiras encostar no Brasileirão

Classificado para a semifinal da Copa Libertadores, o Botafogo viu o Palmeiras encostar na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Fogão ficou no 0 a 0 com o Grêmio, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O Botafogo continua na liderança, mas a vantagem para o Palmeiras, que venceu o Atlético-MG por 2 a 1, neste sábado, diminuiu. Agora, o Fogão, com 57 pontos, tem um ponto a mais do que o rival paulista, segundo colocado.

Com o time modificado após superar o São Paulo, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa Libertadores, o Botafogo não repetiu o nível de atuações que o torcedor se acostumou, especialmente ofensivamente. Assim, amargou um tropeço na briga pelo título brasileiro.

Já o Grêmio somou um ponto na luta contra o rebaixamento. O Tricolor Gaúcho começou bem o jogo contra o Botafogo, mas não aproveitou as chances e caiu de produção na reta final. Agora, o Grêmio tem 32 pontos em 27 jogos e está na 11ª colocação do Brasileiro.

O Botafogo mandou o jogo em Brasília após fazer um acordo com o Grêmio. Como o Tricolor Gaúcho não pôde jogar em casa no turno, em função das enchentes no Rio Grande do Sul, o Fogão combinou de atuar em campo neutro no returno. Assim, decidiu levar o jogo para Brasília. A partida no turno aconteceu em Cariacica.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Athletico-PR, sábado, às 16h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena. Já o Grêmio recebe o Fortaleza, nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

O duelo entre Botafogo e Grêmio

Com o desgaste após a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, o técnico Artur Jorge fez mudanças no Botafogo. Marçal, Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Matheus Martins e Tiquinho Soares, assim, ganharam chance entre os titulares. Alex Telles, Marlon Freitas, Gregore, Savarino e Igor Jesus iniciaram no banco.

A primeira chance foi do clube gaúcho. Aos seis minutos, Edenílson recebeu na área pela esquerda, driblou Bastos e, sem ângulo, parou em John. Na sequência, o volante ganhou pelo alto, após cruzamento, e mandou rente ao travessão.

Aos 15, Luiz Henrique arriscou da entrada da área. Marchesín defendeu com segurança. Cinco minutos depois, o Fogão criou a melhor chance até então. Marçal cruzou e encontrou Vitinho, livre, na área. O lateral-direito, contudo, errou a cabeçada e mandou rente à trave direita.

O Grêmio chegou bem aos 27 minutos, em bela trama. Edenílson recebeu na área, mas a zaga do Botafogo apareceu bem e impediu a finalização do rival. Aos 42, Braithwaite recebeu pela direita e chutou cruzado, com perigo, à esquerda de John. O primeiro tempo, assim, terminou sem gols.

Artur Jorge mudou logo no intervalo. O técnico do Botafogo colocou Savarino no lugar de Thiago Almada. Aos três minutos, Tiquinho Soares aparou cruzamento para trás. A bola ficou com Luiz Henrique, na meia-lua. Ele limpou a marcação e chutou, mas errou o alvo. A bola foi por cima, com perigo. No minuto seguinte, Reinaldo achou Villasanti na área. O volante, contudo, mandou à direita e quase abriu o placar.

Aos 14, Artur Jorge fez mais duas mudanças. Ele colocou Alex Telles e Allan. Saíram Marçal e Danilo Barbosa, respectivamente. Cinco minutos depois, o técnico do Botafogo pôs Igor Jesus no lugar de Matheus Martins. Aos 24, Alex Telles arriscou da entrada da área, mas errou o alvo. Um minuto depois, Vitinho desviou finalização de Monsalve, que entrou na vaga de Cristaldo.

A última mudança do Botafogo teve um gostinho especial. Júnior Santos, aos 32 minutos, entrou no lugar de Tiquinho Soares e voltou a jogar após dois meses parado, em função de uma fratura na tíbia da perna esquerda. Aos 38, Alex Telles cobrou falta da entrada da área. Marchesín mandou para escanteio.

O Botafogo chegou a balançar a rede. Aos 40 minutos, a bola sobrou para Júnior Santos após cobrança de escanteio. Ele limpou a marcação e chutou cruzado. Bastos completou para o gol. Entretanto, o zagueiro estava impedido. O lance, assim, foi anulado.

Aos 44 minutos, Monsalve recebeu o cartão vermelho diretamente, após jogada com Vitinho - o braço dele acertou o rosto do jogador do Botafogo. O clima esquentou na sequência. Aos 54, Kannemann fez grande jogada, arrancou, invadiu a área, mas chutou para fora. O duelo terminou 0 a 0.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 0X0 GRÊMIO

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)



Data: 28/09/2024, sábado



Horário: 21h (de Brasília)



Público e renda: 30.735 pagantes / 30.312 presentes / R$ 3.626.255,00



Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Brígida Cirilo Ferreira (Fifa-AL)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartão amarelo: Bastos, Luiz Henrique e Igor Jesus (Botafogo) e Villasanti, Kannemann e Marchesín (Grêmio)



Cartão vermelho: Monsalve (Grêmio)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Marçal (Alex Telles); Danilo Barbosa (Allan), Tchê Tchê e Thiago Almada (Savarino); Luiz Henrique, Matheus Martins (Igor Jesus) e Tiquinho Soares (Júnior Santos). Técnico: Artur Jorge.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Dodi), Edenílson (Igor) e Cristaldo (Monsalve); Aravena (Nathan Fernandes) e Braithwaite (Ronald).



Técnico: Marcelo Salles.