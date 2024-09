Bia Haddad vira segundo set e supera estreia no WTA 1000 de Pequim

Não foi tão simples quanto sugeriria a diferença de ranking para sua adversária, a chinesa Sijia Wei (#140 do mundo), mas Beatriz Haddad Maia passou por seu primeiro obstáculo no WTA 1000 de Pequim. Na tarde deste sábado, a brasileira de 28 anos, atual 12ª do ranking, esteve perdendo o segundo set por 4/1, mas venceu cinco games seguidos e triunfou por 7/5 e 6/4.

A vitória foi a nona de Bia nos últimos dez jogos. Em seus dois torneios anteriores, a paulista alcançou as quartas de final no US Open e foi campeã do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul. Sua única derrota no período foi diante da tcheca Karolina Muchova, em Nova York,

O resultado coloca Haddad Maia a uma vitória de um possível duelo com Aryna Sabalenka, número 2 do mundo e principal cabeça de chave do torneio chinês. A bielorrussa também venceu sua estreia neste sábado ao fazer 6/4 e 6/1 em cima da tailandesa Mananchaya Sawangkaew (#187). Caso vençam mais uma vez, Bia e Sabalenka farão uma das oitavas de final em Pequim.

Bia ainda não sabe quem será sua próxima oponente. Ela espera a vencedora do jogo entre a americana Madison Keys (#24) e a espanhola Sara Sorribes Tormo (#104). No histórico de confrontos diretos, Bia empata em 1 a 1 com Keys e supera Sorribes Tormo por 5 a 2. Sabalenka, por sua vez, vai encarar a vencedora do jogo entre a americana Ashlyn Krueger (#68) e a neozelandesa Lulu Sun (#40).

As cabeças de chave 2, 3 e 4 também venceram e, assim como Bia e Sabalenka, estrearam na segunda rodada e avançaram à terceira fase. Jessica Pegula (#3) bateu a francesa Diane Parry (#53) por 6/1 e 7/6(4); Jasmine Paolini (#5) superou a dinamarquesa Clara Tauson (#72) de virada, por 1/6, 7/5 e 6/4; e Coco Gauff (#6) passou pela francesa Clara Burel (#56) por 7/5 e 6/3.