Barcelona leva 4 sob gritos de 'olé' e perde 100% de aproveitamento

O Barcelona foi derrotado por 4 a 2 pelo Osasuna neste sábado, no estádio El Sadar, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Os gols da equipe da casa foram marcados por Budimir (duas vezes), Zaragoza e Bretones, enquanto Pau Víctor e Lamine Yamal diminuíram para o Barça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Apesar da derrota, o Barcelona segue líder de La Liga, com 21 pontos em oito jogos. O Osasuna chegou aos 14 pontos com o mesmo número de partidas, estando na oitava colocação da competição.

O próximo jogo do Barcelona é nesta terça-feira, contra o Young Boys, às 16h (de Brasília), pela Liga dos Campeões. No Campeonato Espanhol, o Barça joga no próximo domingo (06), às 11h15, fora de casa, contra o Alavés. O Osasuna, por sua vez, visitará o Getafe no próximo sábado (05), às 11h15, por La Liga.

Os gols do jogo

O Osasuna abriu o placar com Budimir aos 18 minutos de jogo, após assistência de Zaragoza. Dez minutos depois, Zaragoza marcou um belo gol após passe de Lumbreras.

Na segunda etapa, aos oito minutos, Pau Víctor diminuiu para o Barcelona, contando com uma falha do goleiro Sergio Herrera. Entretanto, aos 28, Budimir ampliou para o Osasuna de pênalti.

Na reta final do jogo, Bretones marcou o quarto do Osasuna com um golaço de fora da área. Nos acréscimos, o jovem Lamine Yamal fez o segundo do Barcelona e deu número finais ao jogo.