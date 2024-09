Bahia x Criciúma: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

O Bahia enfrenta neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Criciúma. O confronto será na Fonte Nova, válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

Os donos da casa vão a campo com o sinal de alerta ligado. Isso porque o Bahia foi goleado pelo Fortaleza no último sábado. Assim, ficou estacionado com 42 pontos, na sexta colocação. Além do revés para o Fortaleza, a equipe comandada por Rogério Ceni foi eliminada recentemente da Copa do Brasil.

Já o Criciúma está motivado pela vitória na última quarta-feira por 2 a 1, sobre o Grêmio, fora de casa. O resultado acabou com uma série ruim na competição e afastou a equipe da zona de rebaixamento. Agora o time se encontra em 13º, com 32 somados, quatro a mais em relação ao Corinthians, que abre o Z4.

FICHA TÉCNICA



BAHIA X CRICIÚMA

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 29 de setembro de 2024, domingo



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista (SP)



Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Maira Mastella Moreira (SP)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (SP)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo



Técnico: Rogério Ceni

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Fellipe Mateus, Newton e Jhonata Robert Robert; Allano e Arthur Caíke



Técnico: Cláudio Tencati