Auxiliar do Santos destaca vitória contra o Operário em reta final de Série B: "Falta pouco"

O auxiliar Leandro Silva, que concedeu entrevista coletiva no lugar de Fábio Carille, destacou a importância da vitória do Santos contra o Operário, especialmente pela Série B estar chegando ao seu final. Na visão do profissional, "falta pouco" para o Peixe conseguir o objetivo do acesso para a primeira divisão.

"Quanto à importância do resultado, a gente sabe que tivemos sequência de resultados ruins em casa, a gente vinha com a necessidade de vencer. A importância é muito grande, a gente sabe que vai afunilando, falta pouco para conseguirmos nosso objetivo", comentou.

O auxiliar destacou a atuação defensiva do Santos, que não cedeu praticamente nenhuma chance para o Operário. O Peixe possui a melhor defesa da Série B, com 20 gols sofridos.

"A gente fica feliz quando começa a olhar para os números e vê a importância da juventude e experiência, como Gil e Jair. O Gil vem sendo fundamental para o crescimento do Jair na competição, ele conversa muito com o garoto, passa tranquilidade. É valorizar a melhor defesa, falamos isso internamente. Não passa só pelos zagueiros, pois a marcação começa no ataque. É importante recuperar bolas no campo ofensivo, isso faz com que a gente sofra pouco lá atrás", disse Leandro.

O alvinegro sacramentou a vitória contra o Operário no primeiro tempo, com jogada de Guilherme pela esquerda que terminou em gol de Giuliano dentro da área. Na segunda etapa, coube aos mandantes administrarem a vantagem contra um pouco criativo adversário.

Com a vitória, o Santos chegou aos 53 pontos, na 1ª colocação. O Novorizontino, que tem 51, encara a Ponte Preta na próxima segunda-feira e, em caso de vitória, reassume a ponta da tabela.

O Santos volta a entrar em campo no dia 7 de outubro (segunda-feira), contra o Goiás, em Goiânia.

Veja outros trechos da coletiva de Leandro Silva:

Por que o Carille passa poucas instruções ao time à beira do campo?

"Creio que durante o jogo poucas informações você consegue passar ao atleta, a gente fica atento aos detalhes para ser bem pontual com posicionamento, por exemplo. São detalhes. Ficamos atentos. Muitas vezes o treinador fica à beira do campo, mas não orienta. A gente busca a correção pontual".

Desempenho do meio-campo

"Hoje eu dei uma olhada nos números do jogo, tivemos 45 recuperações de bola, o meio-campo ganhou muitas bolas, Schmidt, Pituca... Claro que a Série B é diferente, é um jogo de mais força, contato, menos técnico. Fica um jogo de muita disputa. Isso acaba trazendo essa visão de que você perde muitas bolas no meio-campo."

Por que Yusupha e Billy Arce não estão tendo espaço?

"Sobre Yusupha, ele vem do Catar, ficou um tempo parado antes de estar apto, e está no processo de adaptação, e é difícil. É uma mudança radical de cultura, estamos atentos, passando informações para que ele fique à disposição. A gente conta com o Billy também, estamos tendo esse contato, e quando estiverem aptos vão ter mais minutos. Todos são importantes, cada atleta aqui tem sua importância dentro do grupo."

Aproximação entre Giuliano e Wendel Silva

"A gente acha que o meia, quanto mais próximo do atacante, mais fácil ele combina jogadas, confere cruzamentos... A gente dá essa liberdade, sabendo que se um baixa, o outro precisa atacar a área. Mas sempre próximos para a gente definir com mais gente"